لبنان

الموسوي: نواجه حملات التهويل بالهدوء والإيمان

Lebanon 24
01-10-2025 | 02:24
كتب النائب إبراهيم الموسوي على منصة "إكس": "حملة تهويل شديدة لدفعنا للاستسلام  بعنوان نزع السلاح، يزعمون ان غزة ستنتهي، وان الحرب واقعة على لبنان وايران. بكل بساطة وهدوء وإيمان ثابت، نقول ما قاله الله سبحانه: "الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم ايماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل".
الموسوي: المقاومة ضمنت حماية الوطن في مواجهة أطماع إسرائيل
الموسوي: المؤامرات لا تُواجه إلا بثبات المقاومة وسلاحها
هاشم: محاولات التهويل لا تخدم البلد واستقراره
الموسوي: المقاومة ضرورة وطنية
