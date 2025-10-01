الموسوي: نواجه حملات التهويل بالهدوء والإيمان

Advertisement

كتب النائب على منصة "إكس": "حملة تهويل شديدة لدفعنا للاستسلام بعنوان نزع السلاح، يزعمون ان غزة ستنتهي، وان الحرب واقعة على وايران. بكل بساطة وهدوء وإيمان ثابت، نقول ما قاله الله سبحانه: "الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم ايماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل".