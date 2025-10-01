27
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
21
o
زحلة
23
o
بعلبك
8
o
بشري
24
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أوراق الـ 500 ألف والمليون والـ 5 ملايين قريبا في الأسواق.. وتحذير من الخطوة
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
01-10-2025
|
02:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقر مجلس النواب يوم الإثنين الماضي تعديل بعض فقرات "قانون النقد والتسليف" بما يسمح لمصرف
لبنان
بطباعة أوراق الـ500 ألف ليرة والمليون والـ5 ملايين، فهل ستُصبح قريباً قيد التداول؟
Advertisement
لفت خبير مالي عبر "
لبنان 24
" إلى ان "خبر طباعة أوراق نقدية من الفئات الكبيرة تم التداول به قبل مدة ولكن تبين وجود بنود في قانون النقد والتسليف تُعيق عملية طبع هذه الأوراق لذا تم تعديلها لكي يتمكن
مصرف لبنان
من البدء بهذه العملية"، مُحذرا من ان "هذا الأمر سيؤدي إلى ردة فعل سلبية حيث سيزداد حجم السيولة في السوق اللبناني".
وأكد أننا "أصبحنا في المراحل الأخيرة من طباعة فئات نقدية جديدة لأنه لا يمكن الاستمرار في
سياسة الدولة
المالية من دون طباعة أوراق من الفئات الكبيرة" .
وفيما حذر عدة خبراء ماليين من سيناريو طباعة العملة لما يحتويه من محاذير، رأى آخرون انه أصبح مُلحا طباعة أوراق نقدية من فئات كبيرة لأنه لا يمكن استعادة الثقة بالليرة إلا في حال عادت أداة تداول وإدخار في السوق".
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
ورقة الـ 5 ملايين ليرة قريباً في الأسواق.. وتحذير من هذا الأمر
Lebanon 24
ورقة الـ 5 ملايين ليرة قريباً في الأسواق.. وتحذير من هذا الأمر
01/10/2025 11:30:08
01/10/2025 11:30:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أين أصبحت ورقتا الـ 500 ألف والمليون ليرة؟
Lebanon 24
أين أصبحت ورقتا الـ 500 ألف والمليون ليرة؟
01/10/2025 11:30:08
01/10/2025 11:30:08
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل ستهجر مليون فلسطيني بهجومها على غزة وستُعلن "المنطقة الإنسانية" قريبا
Lebanon 24
إسرائيل ستهجر مليون فلسطيني بهجومها على غزة وستُعلن "المنطقة الإنسانية" قريبا
01/10/2025 11:30:08
01/10/2025 11:30:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بولسونارو يواجه اتهاماً جديداً... تلقى 5 ملايين دولار!
Lebanon 24
بولسونارو يواجه اتهاماً جديداً... تلقى 5 ملايين دولار!
01/10/2025 11:30:08
01/10/2025 11:30:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
إقتصاد
رادار لبنان24
مصرف لبنان ب
سياسة الدولة
مصرف لبنان
الدولة ال
لبنان 24
بيرة
تابع
قد يعجبك أيضاً
من جنوب لبنان: اللاعبة فاطمة نابلسي تصنع إنجازًا نسائيًا تاريخيًا
Lebanon 24
من جنوب لبنان: اللاعبة فاطمة نابلسي تصنع إنجازًا نسائيًا تاريخيًا
04:30 | 2025-10-01
01/10/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار في منطقة جوسية الحدودية على الحدود اللبنانية ـ السورية
Lebanon 24
انفجار في منطقة جوسية الحدودية على الحدود اللبنانية ـ السورية
04:21 | 2025-10-01
01/10/2025 04:21:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"تحالف ثابت"
Lebanon 24
"تحالف ثابت"
04:15 | 2025-10-01
01/10/2025 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الضمان الاجتماعي يلاحق شركات تزوير تسجيل الأجراء
Lebanon 24
الضمان الاجتماعي يلاحق شركات تزوير تسجيل الأجراء
04:11 | 2025-10-01
01/10/2025 04:11:22
Lebanon 24
Lebanon 24
قاصر تعرّض لهجوم من كلب شارد في الكورة.. ومُناشدات من قبل الأهالي
Lebanon 24
قاصر تعرّض لهجوم من كلب شارد في الكورة.. ومُناشدات من قبل الأهالي
04:10 | 2025-10-01
01/10/2025 04:10:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
14:19 | 2025-09-30
30/09/2025 02:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
30/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
08:13 | 2025-09-30
30/09/2025 08:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
12:00 | 2025-09-30
30/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة سوفييتية سابقة ترسل رسالة إلى بوتين.. موقع فرنسي يكشف مضمونها
Lebanon 24
دولة سوفييتية سابقة ترسل رسالة إلى بوتين.. موقع فرنسي يكشف مضمونها
10:30 | 2025-09-30
30/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
04:30 | 2025-10-01
من جنوب لبنان: اللاعبة فاطمة نابلسي تصنع إنجازًا نسائيًا تاريخيًا
04:21 | 2025-10-01
انفجار في منطقة جوسية الحدودية على الحدود اللبنانية ـ السورية
04:15 | 2025-10-01
"تحالف ثابت"
04:11 | 2025-10-01
الضمان الاجتماعي يلاحق شركات تزوير تسجيل الأجراء
04:10 | 2025-10-01
قاصر تعرّض لهجوم من كلب شارد في الكورة.. ومُناشدات من قبل الأهالي
04:09 | 2025-10-01
الخميس.. المرحلة الثالثة من العودة المنظمة للنازحين السوريين
فيديو
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
01/10/2025 11:30:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
01/10/2025 11:30:08
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
01/10/2025 11:30:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24