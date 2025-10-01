أوراق الـ 500 ألف والمليون والـ 5 ملايين قريبا في الأسواق.. وتحذير من الخطوة

Advertisement

أقر مجلس النواب يوم الإثنين الماضي تعديل بعض فقرات "قانون النقد والتسليف" بما يسمح لمصرف بطباعة أوراق الـ500 ألف ليرة والمليون والـ5 ملايين، فهل ستُصبح قريباً قيد التداول؟لفت خبير مالي عبر "" إلى ان "خبر طباعة أوراق نقدية من الفئات الكبيرة تم التداول به قبل مدة ولكن تبين وجود بنود في قانون النقد والتسليف تُعيق عملية طبع هذه الأوراق لذا تم تعديلها لكي يتمكن من البدء بهذه العملية"، مُحذرا من ان "هذا الأمر سيؤدي إلى ردة فعل سلبية حيث سيزداد حجم السيولة في السوق اللبناني".وأكد أننا "أصبحنا في المراحل الأخيرة من طباعة فئات نقدية جديدة لأنه لا يمكن الاستمرار في المالية من دون طباعة أوراق من الفئات الكبيرة" .وفيما حذر عدة خبراء ماليين من سيناريو طباعة العملة لما يحتويه من محاذير، رأى آخرون انه أصبح مُلحا طباعة أوراق نقدية من فئات كبيرة لأنه لا يمكن استعادة الثقة بالليرة إلا في حال عادت أداة تداول وإدخار في السوق".