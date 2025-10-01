رؤساء الحكومة السابقون: وقف العدوان الإسرائيلي وتعزيز سلطة الدولة ضرورة وطنية

Advertisement

تداعى رؤساء الحكومات السابقون: ميقاتي، فؤاد السنيورة، وتمام سلام، في جلسة تشاورية لمناقشة التطورات الراهنة على مختلف الأصعدة، وأصدروا بياناً استنكروا فيه الاعتداءات المستمرة على جنوب وأغلب مناطقه، مؤكدين أن هذه الأعمال تتجاوز كل التفاهمات المتعلقة بتنفيذ القرار الدولي رقم 1701 بشأن وقف الأعمال العدائية. وشددوا على ضرورة إلزام بوقف اعتداءاتها وسحب قواتها من كافة الأراضي ، بما في ذلك النقاط والتلال الخمس التي تحتلها في الجنوب.كما أدان الرؤساء السابقون العدوان المستمر على في غزة والضفة الغربية، معربين عن قلقهم إزاء محاولات إسرائيل تصفية القضية . وفي هذا السياق، أشادوا بالدول التي أعلنت اعترافها بدولة فلسطين، معتبرين ذلك مؤشراً إيجابياً على رفض المجتمع الدولي لسياسة الأمر الواقع التي تسعى حكومة نتنياهو لفرضها.وأشار البيان إلى خطة الرئيس الأميركي ، التي تقضي بوقف فوري للحرب المستمرة منذ 7 تشرين الأول 2023، وسحب القوات الإسرائيلية من غزة على مراحل، مع الإفراج عن جميع الرهائن وعدد كبير من السجناء الفلسطينيين. ورأى الرؤساء السابقون أنه بانتظار موقف الفلسطينيين من هذه الخطة، فإن إنهاء الحرب على غزة سيدعم موقف لبنان ويساهم في تعزيز قدراته على مواجهة المخاطر الراهنة.وفيما يخص الوضع الداخلي، جدد الرؤساء دعمهم وتمسكهم بقرارات الصادرة في 5 آب و5 أيلول بشأن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مؤكدين ضرورة تطبيقها بشكل صارم ودون تراجع، وفق أحكام الدستور واتفاق الطائف، واعتبار ذلك أساساً للمصلحة الوطنية العليا وحماية أمن المواطنين.واختتموا بيانهم بالتأكيد على أن الهدف الأسمى حالياً هو الحفاظ على وحدة البلاد ووحدة الحكم في إدارة شؤون الدولة، وضمان تطبيق الدستور واتفاق الطائف والقوانين المرعية. وأعربوا عن أملهم في أن تتجسد هذه الرؤية من خلال تعاون السلطات الدستورية وتضامنها، وتعزيز الثقة في الدولة ووحدتها، مشددين على أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، والسعي لإعادة إعمار ما دمرته الاعتداءات الإسرائيلية، والحصول على دعم عربي ودولي لتعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية، وتحقيق نهوض لبنان الاقتصادي وبناء دولته الحرة والمستقلة.