Advertisement

لبنان

قصر بعبدا.. لقاءات متعددة على وقع التحضيرات السياسية والدبلوماسية

Lebanon 24
01-10-2025 | 04:34
A-
A+
Doc-P-1423876-638949154104280666.png
Doc-P-1423876-638949154104280666.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهد قصر بعبدا صباح اليوم سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي جمعت رئيس الجمهورية جوزاف عون بعدد من المسؤولين المحليين والدوليين، تناولت مختلف القضايا الوطنية والدبلوماسية، إضافة إلى متابعة الاستعدادات للانتخابات النيابية المقبلة. جاءت هذه اللقاءات لتعكس اهتمام الرئاسة بالتحضير للمرحلة المقبلة على الصعد السياسية والدستورية، مع التأكيد على دور الجيش كضامن للسيادة اللبنانية، واستمرارية متابعة التطورات الإقليمية والدولية.
Advertisement

تسلم الرئيس عون من رئيس بلدية بعبدا الدكتور هنري حلو دعوةً لحضور الاحتفال الذي تنظمه البلدية بمناسبة مرور 250 عاماً على بدء بناء سرايا بعبدا، في خطوة تؤكد التعاون بين الرئاسة والبلدية وإبراز التراث التاريخي والمعماري للمدينة.

وفي سياق آخر، استقبل الرئيس عون الوزير السابق ألان حكيم، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة في البلاد. وأكد الوزير الحكيم بعد اللقاء أن رئيس الجمهورية ثابت على مواقفه ومصرّ على المضي قدماً في سبيل تحقيق المصلحة العليا، في إطار أجواء مطمئنة للمرحلة المقبلة، مع التأكيد على أن الجيش هو الضامن الأساسي للسيادة الوطنية.

كما عرض الرئيس عون مع السفير الروسي في لبنان Alexander Rudakov التطورات المحلية والإقليمية، وأبلغه أن نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري سيمثل لبنان في القمة العربية-الروسية الأولى، التي ستُعقد في موسكو منتصف الشهر الجاري، في إشارة إلى حرص لبنان على تعزيز علاقاته الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة ومتابعة الملفات الإقليمية المهمة.

وأخيراً، اطّلع الرئيس عون من وزير الداخلية والبلديات، العميد أحمد الحجار، على التحضيرات الجارية في وحدات الوزارة للانتخابات النيابية المقبلة، مؤكداً ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدّد خلال شهر أيار المقبل، بما يعكس حرص الرئاسة على الالتزام بالدستور وتسهيل العملية الانتخابية لضمان انتظام الحياة السياسية في البلاد.
مواضيع ذات صلة
نشاط قصر بعبدا.. لقاءات سياسية ورسائل دعم دبلوماسية
lebanon 24
01/10/2025 13:35:36 Lebanon 24 Lebanon 24
في قصر بعبدا.. سلسلة لقاءات تربوية واقتصادية ودبلوماسية
lebanon 24
01/10/2025 13:35:36 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاءات متعددة لبهية الحريري في بيروت وصيدا
lebanon 24
01/10/2025 13:35:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس بري غادر قصر بعبدا بعد لقائه الرئيس عون
lebanon 24
01/10/2025 13:35:36 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

وزير الداخلية

مجلس الوزراء

الرئيس عون

الانتخابية

نائب رئيس

اللبنانية

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:19 | 2025-10-01
06:14 | 2025-10-01
06:04 | 2025-10-01
06:00 | 2025-10-01
05:54 | 2025-10-01
05:51 | 2025-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24