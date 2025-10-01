قصر بعبدا.. لقاءات متعددة على وقع التحضيرات السياسية والدبلوماسية

Advertisement

شهد قصر بعبدا صباح اليوم سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي جمعت رئيس الجمهورية جوزاف عون بعدد من المسؤولين المحليين والدوليين، تناولت مختلف الوطنية والدبلوماسية، إضافة إلى متابعة الاستعدادات للانتخابات النيابية المقبلة. جاءت هذه اللقاءات لتعكس اهتمام الرئاسة بالتحضير للمرحلة المقبلة على الصعد السياسية والدستورية، مع التأكيد على دور الجيش كضامن للسيادة ، واستمرارية متابعة التطورات الإقليمية والدولية.تسلم من رئيس بلدية بعبدا الدكتور هنري حلو دعوةً لحضور الاحتفال الذي تنظمه البلدية بمناسبة مرور 250 عاماً على بدء بناء سرايا بعبدا، في خطوة تؤكد التعاون بين الرئاسة والبلدية وإبراز التراث التاريخي والمعماري للمدينة.وفي سياق آخر، استقبل الرئيس عون الوزير السابق ألان حكيم، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة في البلاد. وأكد الوزير الحكيم بعد اللقاء أن رئيس الجمهورية ثابت على مواقفه ومصرّ على المضي قدماً في سبيل تحقيق المصلحة العليا، في إطار أجواء مطمئنة للمرحلة المقبلة، مع التأكيد على أن الجيش هو الضامن الأساسي للسيادة الوطنية.كما عرض الرئيس عون مع السفير الروسي في Alexander Rudakov التطورات المحلية والإقليمية، وأبلغه أن نائب الدكتور طارق متري سيمثل لبنان في القمة العربية-الروسية الأولى، التي ستُعقد في موسكو منتصف الشهر الجاري، في إشارة إلى حرص لبنان على تعزيز علاقاته الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة ومتابعة الملفات الإقليمية المهمة.وأخيراً، اطّلع الرئيس عون من والبلديات، العميد أحمد الحجار، على التحضيرات الجارية في وحدات الوزارة للانتخابات النيابية المقبلة، مؤكداً ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدّد خلال شهر أيار المقبل، بما يعكس حرص الرئاسة على الالتزام بالدستور وتسهيل العملية لضمان انتظام الحياة السياسية في البلاد.