Advertisement

لبنان

مصطفى بيرم: المقاومة نهج حياة وسنقاتل حتى النصر

Lebanon 24
01-10-2025 | 04:51
A-
A+
Doc-P-1423884-638949164471006213.png
Doc-P-1423884-638949164471006213.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توجّه الوزير السابق مصطفى بيرم بكلمة قوية إلى العدوّ الإسرائيلي خلال الحفل التكريمي الذي أقامه "حزب الله" للشهيد علي نايف أيوب وشهداء بلدتي زفتا والقصيبة، بحضور حاشد من الأهالي والشخصيات والفاعليات.
Advertisement

وقال بيرم: "سنقاتلكم بقلوبنا، وكما قال الإمام موسى الصدر سنقاتلكم بأسناننا وأظافرنا، لأن السلاح هو زينة الرجال"، مشددًا على أن "في زمن لا يُحترم فيه الضعفاء، واجب علينا أن نكون أعزاء كرامًا، نشعر بالكرامة والهيبة والرهبة أمام أعدائنا". وأكد أن "القوة متاحة لمن استطاع، وأنكم أنتم المستجيبون لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم إن شاء الله".

وأضاف أن "المقاومة وعي وإيمان وتقوى وتنظيم واستمرار، وهي لا تُحصر بحزب واحد بل هي بيئة كاملة، حزب الله، حركة أمل، وكل المقاومين من مختلف الفئات، لأن المقاومة أصبحت ثقافة ومدرسة راسخة. ومن هنا يأتي التمسك بسلاح المقاومة كخيار لا ينفصل عن مسيرتنا الإلهية".

وتابع بيرم قائلاً: "العدو يبحث عن مبانينا ومحلاتنا ليضربها، لأننا نحن المقصودون، ونحن الذين نقف عقبة في وجه هذا المشروع الجهنمي الشيطاني. لكن ما كان يهدف إليه لم ينجح، لأن القتل والتدمير لم يقوِه على كسر إرادتنا". ورأى أن "لا مكان لليأس أو الانقسام، فكل محاولاتهم ستسقط كما سقط الفراعنة ونمرود وكل ظالم عبر التاريخ".

وخاطب بيرم نتنياهو والقيادة الإسرائيلية قائلاً: "هل ظننتم أنكم بقتل هؤلاء انتهيتم؟ كل واحد منا صار حسن نصر الله، وكل واحد منا صار هاشم صفي الدين. أجيالنا قادرة على الصمود، والأمة الإسلامية التي تضم ملياري مسلم وتملك موارد العالم لن تقبل أن تُهان أو تُباع، ولن يُسمح لمن خانوا ضمائرهم أن يفتخروا أمام رسول الله بأذلة أو مطبعين".

وختم كلمته بالتشديد على أن "المقاومة ليست شعارات فقط، بل نهج حياة مبني على الكرامة. ونحن سنظل ثابتين إن شاء الله، محافظين على عزنا وكرامتنا، حتى النصر".
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
طنانه: باقون على العهد مع المقاومة حتى النصر الأكيد
lebanon 24
01/10/2025 18:40:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مصطفى بيرم من برج البراجنة: لبنان العزيز أولاً
lebanon 24
01/10/2025 18:40:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بيرم: المجد لسلاح المقاومة
lebanon 24
01/10/2025 18:40:27 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة قاتلة تُنهي حياة لاعب جمباز
lebanon 24
01/10/2025 18:40:27 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

حسن نصر الله

الإسرائيلية

الإسرائيلي

نصر الله

حزب الله

حركة أمل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:25 | 2025-10-01
11:19 | 2025-10-01
11:15 | 2025-10-01
11:09 | 2025-10-01
11:01 | 2025-10-01
10:53 | 2025-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24