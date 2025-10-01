مصطفى بيرم: المقاومة نهج حياة وسنقاتل حتى النصر

Advertisement

توجّه الوزير السابق مصطفى بيرم بكلمة قوية إلى العدوّ خلال الحفل التكريمي الذي أقامه " " للشهيد علي نايف أيوب وشهداء بلدتي زفتا والقصيبة، بحضور حاشد من الأهالي والشخصيات والفاعليات.وقال بيرم: "سنقاتلكم بقلوبنا، وكما قال الإمام موسى سنقاتلكم بأسناننا وأظافرنا، لأن السلاح هو زينة الرجال"، مشددًا على أن "في زمن لا يُحترم فيه الضعفاء، واجب علينا أن نكون أعزاء كرامًا، نشعر بالكرامة والهيبة والرهبة أمام أعدائنا". وأكد أن "القوة متاحة لمن استطاع، وأنكم أنتم المستجيبون لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم إن شاء الله".وأضاف أن " وعي وإيمان وتقوى وتنظيم واستمرار، وهي لا تُحصر بحزب واحد بل هي بيئة كاملة، حزب الله، ، وكل المقاومين من مختلف الفئات، لأن المقاومة أصبحت ثقافة ومدرسة راسخة. ومن هنا يأتي التمسك بسلاح المقاومة كخيار لا ينفصل عن مسيرتنا الإلهية".وتابع بيرم قائلاً: "العدو يبحث عن مبانينا ومحلاتنا ليضربها، لأننا نحن المقصودون، ونحن الذين نقف عقبة في وجه هذا المشروع الجهنمي الشيطاني. لكن ما كان يهدف إليه لم ينجح، لأن القتل والتدمير لم يقوِه على كسر إرادتنا". ورأى أن "لا مكان لليأس أو الانقسام، فكل محاولاتهم ستسقط كما سقط الفراعنة ونمرود وكل ظالم عبر التاريخ".وخاطب بيرم والقيادة قائلاً: "هل ظننتم أنكم بقتل هؤلاء انتهيتم؟ كل واحد منا صار ، وكل واحد منا صار هاشم صفي الدين. أجيالنا قادرة على الصمود، والأمة الإسلامية التي تضم ملياري مسلم وتملك موارد العالم لن تقبل أن تُهان أو تُباع، ولن يُسمح لمن خانوا ضمائرهم أن يفتخروا أمام رسول الله بأذلة أو مطبعين".وختم كلمته بالتشديد على أن "المقاومة ليست شعارات فقط، بل نهج حياة مبني على الكرامة. ونحن سنظل ثابتين إن شاء الله، محافظين على عزنا وكرامتنا، حتى النصر".