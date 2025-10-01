Advertisement

لبنان

عز الدين: لن ننزع سلاح المقاومة ولن نسمح للبنان أن يكون محمية أميركية

Lebanon 24
01-10-2025
أقام حزب الله احتفالًا تكريميًا في صور لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لشهداء المدينة ومناطق محيطة، بحضور عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين وفعاليات.
عز الدين اعتبر أن أميركا تسعى للسيطرة على المنطقة عبر "شريعة الغاب"، مشددًا على أن "نزع سلاح المقاومة هو نزع للروح"، ومؤكدًا رفض الاستسلام أو تحويل لبنان إلى "محمية أميركية أو مستوطنة إسرائيلية".

وأشار إلى أن الضغوط على لبنان تهدف إلى إضعاف المقاومة تمهيدًا لأي عدوان إسرائيلي، مؤكدًا أن حزب الله كان دائمًا من أشد الحريصين على بناء الدولة القادرة والعادلة. كما دعا الحكومة إلى الانصراف للأولويات الوطنية، وفي مقدمها وقف العدوان الإسرائيلي والإفراج عن الأسرى وإطلاق ورشة الإعمار، بدل الانشغال بـ"صغائر الأمور".
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24