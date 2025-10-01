عز الدين: لن ننزع سلاح المقاومة ولن نسمح للبنان أن يكون محمية أميركية

Advertisement

أقام احتفالًا تكريميًا في صور لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لشهداء المدينة ومناطق محيطة، بحضور عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب وفعاليات.اعتبر أن أميركا تسعى للسيطرة على المنطقة عبر "شريعة الغاب"، مشددًا على أن "نزع سلاح هو نزع للروح"، ومؤكدًا رفض الاستسلام أو تحويل إلى "محمية أميركية أو مستوطنة إسرائيلية".وأشار إلى أن الضغوط على لبنان تهدف إلى إضعاف المقاومة تمهيدًا لأي عدوان إسرائيلي، مؤكدًا أن حزب الله كان دائمًا من أشد الحريصين على بناء الدولة القادرة والعادلة. كما دعا الحكومة إلى الانصراف للأولويات الوطنية، وفي مقدمها وقف العدوان والإفراج عن الأسرى وإطلاق ورشة الإعمار، بدل الانشغال بـ"صغائر الأمور".