لبنان

البزري: تأجيل الانتخابات يسيء إلى مستقبل لبنان السياسي

Lebanon 24
01-10-2025 | 07:46
كتب النائب عبد الرحمن البزري عبر حسابه على منصة "أكس " :" تأجيل الإنتخابات النيابية يُسيء إلى لبنان ويُعطّل مسار إعادة بِناء الدولة. والبعض يُريد حسم النتيجة قبل أن يُعَبّر المواطنون عن رأيهم ويُدلوا بأصواتهم".
