البزري: تأجيل الانتخابات يسيء إلى مستقبل لبنان السياسي

كتب النائب عبر حسابه على منصة "أكس " :" تأجيل الإنتخابات النيابية يُسيء إلى ويُعطّل مسار إعادة بِناء الدولة. والبعض يُريد حسم النتيجة قبل أن يُعَبّر المواطنون عن رأيهم ويُدلوا بأصواتهم".