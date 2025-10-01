Advertisement

لبنان

بعد إضاءة صخرة الروشة... إجراء قضائيّ بحقّ شخصين

01-10-2025 | 07:47
Doc-P-1423974-638949270146908353.jpg
Doc-P-1423974-638949270146908353.jpg photos 0
سطر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بلاغيّ بحث وتحرٍ بحقّ شخصين ممن توافرت أسماؤهم من المسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة يوم الجمعة الماضي.
وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أنّ هذا الإجراء جاء بعد أنّ جرى استدعاء هذين الشخصين إلى التحقيق ورفضا المثول.
 
 
 
الوطنية للاعلام

الوكالة الوطنية

النائب العام

جمال الحجار

صخرة الروشة

نائب العام

نائب ال

الحجار

