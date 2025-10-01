Advertisement

لبنان

في هذه البلدة.. رمي النفايات على الطرقات يواجه بالملاحقة القضائية

Lebanon 24
01-10-2025 | 10:31
A-
A+
Doc-P-1424030-638949369696244976.jpg
Doc-P-1424030-638949369696244976.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت بلدية بطرماز ـ الضنية، في بيان أنّها "ستتخذ  صفة الإدعاء الشّخصي في حق كل من يُظهره التحقيق متورطا برمي النفايات عمدا على الطريق العام في البلدة، بعد أن قامت وعلى مدى عدة أيام متتالية بتنظيفه ورفع النفايات حفاظا على النظافة والصحة العامة. وقد تبيّن أنّ بعض الأشخاص المخالفين يقومون بشكل متعمّد ومستفز برمي النفايات مجدداً على الطريق".
Advertisement

وأشارت إلى أنه "سيتم تحويل الملف إلى الأجهزة المختصة لملاحقة المخالفين ونيلهم الجزاء القانوني العادل"، مؤكدة أنها "لن تسمح لأي شخص بالإضرار بالقرية أو العبث ببيئتها ونظافتها".

وحذرت البلدية من أن "هذا الإنذار بمثابة إشعار رسمي لكل من تسوّل له نفسه القيام بهذه الأفعال المضرّة، وتحتفظ البلدية بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة". 
مواضيع ذات صلة
مصادر قضائية إسبانية: التحقيق الإسباني يركز على جمع وحفظ الأدلة وليس الملاحقة القضائية المحلية
lebanon 24
01/10/2025 18:47:21 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة الأسرى.. دعوة لملاحقة العملاء قضائيًا
lebanon 24
01/10/2025 18:47:21 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس أكبر حزب معارض في تركيا يواجه دعوى قضائية قد تؤدي لإقالته
lebanon 24
01/10/2025 18:47:21 Lebanon 24 Lebanon 24
صباح اليوم.. حركة مرور كثيفة على هذه الطرقات
lebanon 24
01/10/2025 18:47:21 Lebanon 24 Lebanon 24

على الطريق

الضنية

الملاح

الملا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:34 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:25 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:19 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:15 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:09 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:34 | 2025-10-01
11:25 | 2025-10-01
11:19 | 2025-10-01
11:15 | 2025-10-01
11:09 | 2025-10-01
11:01 | 2025-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24