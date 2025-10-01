Advertisement

لبنان

الخطيب استقبل وفد "الوطني الحر" ووفودًا كشفية واغترابية

Lebanon 24
01-10-2025 | 10:42
استقبل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس - طريق المطار، وفد "التيار الوطني الحر"، الذي ضم:المحامي رمزي دسوم، المحامية ريما سليمان والأستاذ روني جدعون، وجه اليه الدعوة للمشاركة في قداس عن راحة شهداء 13 تشرين. وكانت مناسبة تم في خلالها التباحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.
وأدلى المحامي  دسوم إثر اللقاء، بتصريح قال فيه:" تشرفنا اليوم بزيارة هذه الدار الكريمة ونقلنا لسماحة نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب تحيات رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، ونحن في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر فيها البلد لا بد من الحوار ولا بد من التلاقي ولا بد من سياسة اليد الممدودة مع كافة الافرقاء اللبنانيين، لأن الخطر الوجودي الذي يهدد وطننا العزيز لبنان لا نستطيع مواجهته إلا بالحوار و بالوحدة الوطنية وإلا أن نتكلم مع كافة الأطراف. من هذا المنطلق، كانت زيارتنا اليوم للمجلس الاسلامي الشيعي الأعلى".
 
واستقبل العلامة الخطيب رئيس جمعية "كشافة الامام المهدي"الشيخ نزيه فياض ومسؤول الاعلام في الجمعية نضال شعيب.
ووجه الشيخ فياض للشيخ الخطيب الدعوة للمشاركة في حضور فعاليات التجمع الكشفي الكبير" أجيال السيد" في مدينة كميل شمعون الرياضية في 12 الحالي تخليدا لذكرى استشهاد سماحة السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، واحتفاء بالسنوية الأربعين لتأسيس الجمعية، واطلعه على التحضيرات الجارية للاحتفال.

واثنى الخطيب على "العمل الكشفي ودوره التربوي في خدمة المجتمع وتنميته"، مؤكدا "ان التجمع الكشفي الكبير من كل المناطق عمل جهادي يشكل دفعا قويا لمسيرة المقاومة التي نعتبرها حقا طبيعيا وقرارا الهيا في مواجهة العدوان والاحتلال الصهيوني".
 
واستقبل الخطيب ممثل المجلس في فرنسا السيد حسن الحكيم الذي اطلعه على أوضاع الجالية اللبنانية هناك. (الوكالة الوطنية)
