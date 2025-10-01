بتحريض من شريكها اللبناني... عاملة منزلية سورية تسرق مبلغًا ماليًا ومجوهرات وهذا ما حلّ بهما (صورة)

Advertisement

بتاريخ 23-09-2025، ادعى أحد المواطنين أمام في وحدة ، أن العاملة المنزلية لديه، وتدعى(مواليد عام 1995، سورية)أقدمت على سرقة مبلغ مالي وقدره /1800/ دولار أميركي ومجوهرات تُقدّر قيمتها بـ /1100/ دولار أميركي من منزله الكائن في محلة غادير – ، وذلك بتحريض من قبل المدعوج. م. (مواليد عام 2004، لبناني)على الفور، قامت دورية من الفصيلة بتوقيف السارقة، كما جرى استدراج شريكها إلى محلة جونية حيث تم القاء القبض عليهبالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما، وأشارا إلى مكان بيع المجوهرات، فتم ضبطها واسترجاعهاسلمت المسروقات الى صاحبها، وأودع الموقوفان المختص بناءً على إشارته