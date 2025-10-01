Advertisement

لبنان

بتحريض من شريكها اللبناني... عاملة منزلية سورية تسرق مبلغًا ماليًا ومجوهرات وهذا ما حلّ بهما (صورة)

Lebanon 24
01-10-2025 | 11:34
صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة- البــــــلاغ التالــــــي: 

بتاريخ 23-09-2025، ادعى أحد المواطنين أمام فصيلة جونية في وحدة الدرك الإقليمي، أن العاملة المنزلية لديه، وتدعى
أ. ح. (مواليد عام 1995، سورية)

أقدمت على سرقة مبلغ مالي وقدره /1800/ دولار أميركي ومجوهرات تُقدّر قيمتها بـ /1100/ دولار أميركي من منزله الكائن في محلة غادير – جونية، وذلك بتحريض من قبل المدعو

ج. م. (مواليد عام 2004، لبناني)

على الفور، قامت دورية من الفصيلة بتوقيف السارقة، كما جرى استدراج شريكها إلى محلة جونية حيث تم القاء القبض عليه

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما، وأشارا إلى مكان بيع المجوهرات، فتم ضبطها واسترجاعها

سلمت المسروقات الى صاحبها، وأودع الموقوفان القضاء المختص بناءً على إشارته

