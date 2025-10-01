25
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
17
o
زحلة
14
o
بعلبك
7
o
بشري
18
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جديد ملف الروشة.. "بحث وتحرّ" بحق شخصين "حزبيين"!
Lebanon 24
01-10-2025
|
14:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت معلومات صحفية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الحكومة
نواف سلام
التقى مُدَّعي عام التمييز القاضي
جمال الحجار
، وجرى البحث بالإجراءات القانونية المُرتبطة بواقعة
الروشة
.
Advertisement
وذكرت المصادر أن سلام لم يطلب استدعاء أحد، وإنما أُبلغ بنتيجة التحقيقات على أن يتخذ
القضاء
الإجراءات اللازمة.
إلى ذلك، أوضحت المصادر أنَّ
الحجار
سطّر بلاغي بحث وتحر بحق شخصين من منظمي فعالية الروشة وهما حزبيان ويحظيان بغطاء حزبي لعدم المثول.
مواضيع ذات صلة
"سيدة الجبل" يحذر من استغلال حادثة "صخرة الروشة" ويطالب الدولة بتحرك
Lebanon 24
"سيدة الجبل" يحذر من استغلال حادثة "صخرة الروشة" ويطالب الدولة بتحرك
02/10/2025 01:26:17
02/10/2025 01:26:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إضاءة صخرة الروشة... إجراء قضائيّ بحقّ شخصين
Lebanon 24
بعد إضاءة صخرة الروشة... إجراء قضائيّ بحقّ شخصين
02/10/2025 01:26:17
02/10/2025 01:26:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إتصال بين بري وسلام بشأن "احتفال الروشة" وترقب لما سيقرره "حزب الله"
Lebanon 24
إتصال بين بري وسلام بشأن "احتفال الروشة" وترقب لما سيقرره "حزب الله"
02/10/2025 01:26:17
02/10/2025 01:26:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ مرتقب من "حزب الله" بشأن "صخرة الروشة"
Lebanon 24
بيانٌ مرتقب من "حزب الله" بشأن "صخرة الروشة"
02/10/2025 01:26:17
02/10/2025 01:26:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال الحجار
نواف سلام
القضاء ا
الحجار
يان وي
القضاء
جمال ا
تابع
قد يعجبك أيضاً
بشأن مرفأ طرابلس.. هذا ما قاله النائب مطر
Lebanon 24
بشأن مرفأ طرابلس.. هذا ما قاله النائب مطر
16:57 | 2025-10-01
01/10/2025 04:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:57 | 2025-10-01
01/10/2025 04:57:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"نموذج لبنان" قد ينتقل إلى غزة.. آخر تقرير لـ"جيروزاليم بوست" يشرح
Lebanon 24
"نموذج لبنان" قد ينتقل إلى غزة.. آخر تقرير لـ"جيروزاليم بوست" يشرح
16:30 | 2025-10-01
01/10/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. نائب يدق ناقوس "خطر صحي"!
Lebanon 24
في لبنان.. نائب يدق ناقوس "خطر صحي"!
16:27 | 2025-10-01
01/10/2025 04:27:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله و "حزب الله".. تصريحٌ إيراني لافت!
Lebanon 24
عن نصرالله و "حزب الله".. تصريحٌ إيراني لافت!
16:12 | 2025-10-01
01/10/2025 04:12:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شبان سوريون غادروا لبنان وهذا ما يفعلونه عند النقاط الحدودية
Lebanon 24
شبان سوريون غادروا لبنان وهذا ما يفعلونه عند النقاط الحدودية
01:30 | 2025-10-01
01/10/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضريبة بـ10 دولار.. عليكم دفعها شهرياً!
Lebanon 24
ضريبة بـ10 دولار.. عليكم دفعها شهرياً!
15:22 | 2025-10-01
01/10/2025 03:22:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"مخبأ لحزب الله وذخائر".. إسرائيل اكتشفته وعمره 20 عاماً!
Lebanon 24
"مخبأ لحزب الله وذخائر".. إسرائيل اكتشفته وعمره 20 عاماً!
07:00 | 2025-10-01
01/10/2025 07:00:22
Lebanon 24
Lebanon 24
4 مليون دولار ستُدفع في لبنان شهرياً.. من المستفيد؟
Lebanon 24
4 مليون دولار ستُدفع في لبنان شهرياً.. من المستفيد؟
06:51 | 2025-10-01
01/10/2025 06:51:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الخطر كبير... إرتفاع عدد المصابين بمتحوّر كورونا الجديد "سترادس"
Lebanon 24
الخطر كبير... إرتفاع عدد المصابين بمتحوّر كورونا الجديد "سترادس"
07:00 | 2025-10-01
01/10/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:57 | 2025-10-01
بشأن مرفأ طرابلس.. هذا ما قاله النائب مطر
16:57 | 2025-10-01
مقدمات النشرات المسائيّة
16:30 | 2025-10-01
"نموذج لبنان" قد ينتقل إلى غزة.. آخر تقرير لـ"جيروزاليم بوست" يشرح
16:27 | 2025-10-01
في لبنان.. نائب يدق ناقوس "خطر صحي"!
16:12 | 2025-10-01
عن نصرالله و "حزب الله".. تصريحٌ إيراني لافت!
15:22 | 2025-10-01
ضريبة بـ10 دولار.. عليكم دفعها شهرياً!
فيديو
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
02/10/2025 01:26:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
02/10/2025 01:26:17
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
02/10/2025 01:26:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24