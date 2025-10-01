Advertisement

لبنان

جديد ملف الروشة.. "بحث وتحرّ" بحق شخصين "حزبيين"!

Lebanon 24
01-10-2025 | 14:06
قالت معلومات صحفية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الحكومة نواف سلام التقى مُدَّعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، وجرى البحث بالإجراءات القانونية المُرتبطة بواقعة الروشة.
وذكرت المصادر أن سلام لم يطلب استدعاء أحد، وإنما أُبلغ بنتيجة التحقيقات على أن يتخذ القضاء الإجراءات اللازمة.
 

إلى ذلك، أوضحت المصادر أنَّ الحجار سطّر بلاغي بحث وتحر بحق شخصين من منظمي فعالية الروشة وهما حزبيان ويحظيان بغطاء حزبي لعدم المثول.

