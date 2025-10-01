جديد ملف الروشة.. "بحث وتحرّ" بحق شخصين "حزبيين"!

قالت معلومات صحفية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الحكومة التقى مُدَّعي عام التمييز القاضي ، وجرى البحث بالإجراءات القانونية المُرتبطة بواقعة .

وذكرت المصادر أن سلام لم يطلب استدعاء أحد، وإنما أُبلغ بنتيجة التحقيقات على أن يتخذ الإجراءات اللازمة.



إلى ذلك، أوضحت المصادر أنَّ سطّر بلاغي بحث وتحر بحق شخصين من منظمي فعالية الروشة وهما حزبيان ويحظيان بغطاء حزبي لعدم المثول.

