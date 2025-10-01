Advertisement

لبنان

منسى التقى وزير خارجية البحرين في العلا وعرض معه سبل تعزيز التعاون

Lebanon 24
01-10-2025 | 14:24
التقى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، في مدينة العلا، في المملكة العربية السعودية، وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.
وخلال اللقاء، تم البحث في تطوير العلاقات الثنائية بين لبنان ومملكة البحرين وسبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية.


كذلك، تمَّ التطرق إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتأكيد أهمية التنسيق المستمر لمواجهة التحديات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
