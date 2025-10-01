منسى التقى وزير خارجية البحرين في العلا وعرض معه سبل تعزيز التعاون

التقى الوطني اللواء ميشال منسى، في مدينة ، في ، وزير خارجية مملكة الدكتور بن راشد الزياني.

وخلال اللقاء، تم البحث في تطوير العلاقات الثنائية بين ومملكة البحرين وسبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية.