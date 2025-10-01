Advertisement

لبنان

من كرامي.. اتصالات مع جابر ورسامني لمعالجة إشكالية مرفأ طرابلس

Lebanon 24
01-10-2025 | 15:07
أجرى رئيس "تيار الكرامة"، النائب فيصل كرامي - بحسب بيان من مكتبه - اتصالات بوزير المالية ياسين جابر، ووزير الأشغال والنقل فايز رسامني، طالباً منهما التدخل السريع لمعالجة الإشكالية المرتبطة بعمل الجمارك في مرفأ طرابلس والتي تؤثّر في شكل كبير بحركة المرفأ.
وتلقى كرامي وعداً جازماً من الوزير جابر الذي ابدى كل الاهتمام والتعاون والتفهّم بمتابعة الموضوع مع المعنيين في وزارة المالية خلال اجتماع يعقد غداً لهذه الغاية، على أن تتم المعالجة سريعاً ضمن الأطر القانونية المرعية الإجراء، في انتظار وضع أجهزة السكانر الجديدة في الخدمة الشهر المقبل، بما يسهّل الحركة التجارية ويعزز دور مرفأ طرابلس كمنفذ أساسي على الساحل اللبناني.
 
 
 
