بشأن مرفأ طرابلس.. هذا ما قاله النائب مطر

كتب النائب ، عبر حسابه على منصة "إكس": "بعد ورود معلومات عن تأخر دخول البضائع إلى مرفأ ، نتيجة التشديد غير المعتاد في مراقبتها والكشف عليها، واستغراب عدد كبير من الطرابلسيين لهذا التصرف، بدأت التساؤلات تُثار حول احتمال وجود تمييز بين مرفأ طرابلس ومرفأ العاصمة ، التي قيل إنّها لم تشهد المستوى نفسه من التشدد/ ما دفعني إلى الاتصال بعد ظهر اليوم بمعالي ، ومدير المرفأ ، وكانا متعاونَين وواضحَين في إجاباتهما".

وتابع: "لقد أكّد الوزير جابر أنّ الإجراءات المشدّدة المطبّقة في مرفأ طرابلس تُنفَّذ بالمساواة التامة في مرفأ بيروت أيضًا، وذلك إثر ارتفاع نسبة التهريب البحري، استنادًا إلى معطيات وأدلّة موثوقة. ولهذا، أصدرت الوزارة قرارًا بتشديد الرقابة على البضائع، باستثناء بعض المواد التي لا تحتاج إلى هذا التشديد، مثل الزجاج والبلاط والألبان والأجبان وغيرها، وذلك بهدف تسهيل مرورها وتقليل التأخير غير المبرّر. ولمست من الوزير مرونة وواقعية إيجابية في التعامل، تستهدف ثلاث خطوات رئيسية: أولًا: ضبط التهريب؛ ثانيًا: منع التهرّب الجمركي، لا سيّما مع حديثه عن تشديد قانوني يمنع المُخلّص الجمركي من استخدام أسماء أخرى لإدخال البضائع؛ ثالثًا: تحسين جباية المرافئ وكفاءة عملها".