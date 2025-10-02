Advertisement

لبنان

"ملتقى التأثير المدني": الدستور وحده مصدر الشرعية

Lebanon 24
02-10-2025 | 01:23
كتب "ملتقى التأثير المدني" على منصة "إكس": "الدستور وحده خط أحمر. الدستور وحده مصدر الشرعية. كل شرعية تتجاوزه تسقط. ان الدستور وحده يحمي السلم الأهلي. يصون العيش المشترك. كل سلم أهلي وعيش مشترك بناء على تسوية سياسية يتناثران حين تنهار هذه التسوية. الدستور وحده يؤمن، بقوى الدولة الذاتية الشرعية، ضمانة لمنع تمدد اللادولة. الدولة مدعوة إلى أن تصدق أنها هي وحدها الدولة. لا شريك لها. لا رديف. حمى الله لبنان".
 
مواضيع ذات صلة
