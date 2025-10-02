"ملتقى التأثير المدني": الدستور وحده مصدر الشرعية

الدُّستور وَحْدَهُ خطُ أحمَر. #الدُّستور وَحْدَهُ مَصْدَرُ #الشَّرعيَّة. كُلُّ شرعيَّة تتجاوزُهُ تسقُط.
الدُّستور وَحْدَهُ يحمي #السِّلم_الأَهلي. يصونُ #العيش_المشترك. كُلُّ سِلْمٍ أهليّ وعيشٍ مشترك بناءً على تسويةٍ سياسيَّة يتناثران حين تنهارُ هذه التَّسوية. الدُّستور وَحْدَهُ… pic.twitter.com/UeBPE9p4ca
— CIH lebanon (@CIH_Lebanon) October 2, 2025
الدُّستور وَحْدَهُ خطُ أحمَر. #الدُّستور وَحْدَهُ مَصْدَرُ #الشَّرعيَّة. كُلُّ شرعيَّة تتجاوزُهُ تسقُط.
الدُّستور وَحْدَهُ يحمي #السِّلم_الأَهلي. يصونُ #العيش_المشترك. كُلُّ سِلْمٍ أهليّ وعيشٍ مشترك بناءً على تسويةٍ سياسيَّة يتناثران حين تنهارُ هذه التَّسوية. الدُّستور وَحْدَهُ… pic.twitter.com/UeBPE9p4ca