سنشهد أولى ثلوج الموسم.. منخفض جوي يضرب لبنان في هذا الموعد

أفادت صفحة weather of ان سيكون على موعد مع منخفض جوي يترافق مع أمطار غزيرة ما بين 8 و9 تشرين الأول الجاري ويحمل معه أولى ثلوج الموسم على القرنة السوداء.إلى ذلك توقعت مصلحة الأرصاد الجوية ان يسيطر طقس خريفي مستقر على لبنان و للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، يتحوّل يوم الجمعة إلى حار نسبيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها حتى مطلع الاسبوع المقبل، ومن المتوقع ان يتقلب الطقس اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.