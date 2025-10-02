Advertisement

لبنان

لينا قاسم خرجت ولم تعد.. هل تعرفون شيئًا عنها؟

Lebanon 24
02-10-2025 | 04:07
A-
A+
Doc-P-1424291-638950001797887334.jpg
Doc-P-1424291-638950001797887334.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:
Advertisement

لينا حموده القاسم (مواليد عام 1978، لبنانيّة)
التي غادرت بتاريخ 30-9-2025، منزلها الكائن في محلّة طريق الجديدة، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعد لغاية تاريخه. عِلمًا أنّها تُعاني من مرض الزهايمر.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة طريق الجديدة في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 811 856-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
مواضيع ذات صلة
القاصر مريم خرجت ولم تَعُد. هل تعرفون شيئًا عنها؟
lebanon 24
02/10/2025 15:06:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ولاء خرجت من منزلها ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟
lebanon 24
02/10/2025 15:06:51 Lebanon 24 Lebanon 24
إيمان غادرت منزلها منذ يومين ولم تعدّ... هل تعرفون عنها شيئاً؟
lebanon 24
02/10/2025 15:06:51 Lebanon 24 Lebanon 24
شام غادرت منزل زوجها ولم تَعُد.. هل تعرفون شيئًا عنها؟
lebanon 24
02/10/2025 15:06:51 Lebanon 24 Lebanon 24

طريق الجديدة

لينا قاسم

القضاء ا

القضاء

بيروت

القاسم

لبنان

حمود

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2025-10-02
07:30 | 2025-10-02
08:01 | 2025-10-02
07:59 | 2025-10-02
07:51 | 2025-10-02
07:51 | 2025-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24