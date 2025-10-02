لينا قاسم خرجت ولم تعد.. هل تعرفون شيئًا عنها؟

Advertisement

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة المفقودة:لينا حموده (مواليد عام 1978، لبنانيّة)التي غادرت بتاريخ 30-9-2025، منزلها الكائن في محلّة ، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعد لغاية تاريخه. عِلمًا أنّها تُعاني من مرض الزهايمر.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة طريق الجديدة في وحدة شرطة ، على الرقم: 811 856-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.