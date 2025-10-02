نقابة المهندسين تنعى مهندسين سقطا في الخردلي جراء العدوان الاسرائيلي

Advertisement

نعت في بيان" ببالغ الأسى والحزن الشهيدين ومصطفى رزق، اللذين ارتقيا اثناء ادائهما الواجب المهني والوطني في منطقة الخردلي الواقعة بين منطقة ، حيث كانا يتوجهان الى منطقة للقيام بعمليات مسح للأضرار وتقييم للبنية التحتية".وتابع: " لقد سقط الزميلان شهيدين للواجب، في الوقت الذي فيه النقابة والعائلة الهندسية تحتفل بـ"عيد المهندس والمعمار اللبناني"، فصار العيد يوما للوفاء والتضحية، تجسدت فيه اعلى معاني الالتزام والانتماء والعطاء".اضاف:"ان العمل الهندسي في الميدان سيبقى رديفا للصمود وإعادة الاعمار والبناء على الرغم من كل المخاطر والتحديات."وختمت النقابة متوجهة" بأحر التعازي من عائلتي الشهيدين ورفاقهما، وتؤكد مضيها في الدفاع عن كرامة المهنة وارواح من يخدمون الوطن من خلالها".