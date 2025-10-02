Advertisement

لبنان

نقابة المهندسين تنعى مهندسين سقطا في الخردلي جراء العدوان الاسرائيلي

Lebanon 24
02-10-2025 | 04:08
A-
A+
Doc-P-1424292-638950002003602199.jpg
Doc-P-1424292-638950002003602199.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نعت نقابة المهندسين في بيان" ببالغ الأسى والحزن الشهيدين احمد سعد ومصطفى رزق، اللذين ارتقيا اثناء ادائهما الواجب المهني والوطني في منطقة الخردلي الواقعة بين منطقة النبطية ومرجعيون، حيث كانا يتوجهان الى منطقة الخيام للقيام بعمليات مسح للأضرار وتقييم للبنية التحتية".
Advertisement
 وتابع: " لقد سقط الزميلان شهيدين للواجب، في الوقت الذي فيه النقابة والعائلة الهندسية تحتفل بـ"عيد المهندس والمعمار اللبناني"، فصار العيد يوما للوفاء والتضحية، تجسدت فيه اعلى معاني الالتزام والانتماء والعطاء".
اضاف:"ان العمل الهندسي في الميدان سيبقى رديفا للصمود وإعادة الاعمار والبناء على الرغم من كل المخاطر والتحديات."
وختمت النقابة متوجهة" بأحر التعازي من عائلتي الشهيدين ورفاقهما، وتؤكد مضيها في الدفاع عن كرامة المهنة وارواح من يخدمون الوطن من خلالها".
مواضيع ذات صلة
نقابة المهندسين تطلق مؤتمر "لبنان في عيون المهندسين"
lebanon 24
02/10/2025 15:06:59 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المهندسين تعقد لقاء مع عمداء كليات الهندسة لتعزيز جودة التعليم الهندسي
lebanon 24
02/10/2025 15:06:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تعاون بين وزارة الزراعة ونقابة المهندسين حول ملف الأدوية الزراعية
lebanon 24
02/10/2025 15:06:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الشهيدان في الغارة التي استهدفت سيارة على طريق الخردلي هما مهندسان يعملان في مؤسسة جهاد البناء من كفررمان
lebanon 24
02/10/2025 15:06:59 Lebanon 24 Lebanon 24

النبطية ومرجعيون

منطقة النبطية

احمد سعد

مرجعيون

النبطية

الخيام

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2025-10-02
07:30 | 2025-10-02
08:01 | 2025-10-02
07:59 | 2025-10-02
07:51 | 2025-10-02
07:51 | 2025-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24