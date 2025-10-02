Advertisement

لبنان

لا دعم للبنان.. هذا ما كشفه وفد دولي سرّاً

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
02-10-2025 | 04:15
نقل عن اعضاء وفد دولي  زار لبنان مؤخراً، استبعادهم، في المجالس الخاصة التي عقدوها ،"انعقاد اي مؤتمر للدول المانحة او اعادة اعمار للبنان"، مشيرين الى"ان هذه الأمور بعيدة المنال في ظل الوضع القائم في لبنان".
واعتبر الوفد"ان هذا الأمر مرتبط  بمدى قدرة الدولة على تطبيق خطة الجيش وبعدها لكل حادث حديث" مشدداً على "ان المسألة قد تكون طويلة في هذا السياق".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

