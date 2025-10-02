لا دعم للبنان.. هذا ما كشفه وفد دولي سرّاً

Advertisement

نقل عن اعضاء وفد دولي زار مؤخراً، استبعادهم، في المجالس الخاصة التي عقدوها ،"انعقاد اي المانحة او اعادة اعمار للبنان"، مشيرين الى"ان هذه الأمور بعيدة المنال في ظل الوضع القائم في لبنان".واعتبر الوفد"ان هذا الأمر مرتبط بمدى قدرة تطبيق خطة الجيش وبعدها لكل حادث حديث" مشدداً على "ان المسألة قد تكون طويلة في هذا السياق".