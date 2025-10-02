Advertisement

لبنان

دبوسي تابع مع رسامني أزمة الاستيراد عبر مرفأ طرابلس

Lebanon 24
02-10-2025 | 04:41
تابع رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي شكاوى عدد من التجار ورجال الأعمال الذين يستوردون بضائعهم من الخارج عبر مرفأ طرابلس، حول الاجراءات الجديدة المعتمدة والمتعلقة بكتاب وزير المالية الموجه إلى المجلس الأعلى للجمارك، حيث وجه كتابا إلى وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أشار فيه إلى الصعوبات التي يمكن أن تنتج عن تطبيق هذه الاجراءات، وجاء في الكتاب: "عطفاً على مراجعات عدد من التجار ورجال الأعمال الذي يستوردون بضائعهم من الخارج عبر مرفأ طرابلس، والمتعلقة بالإجراءات الواردة في كتاب وزير المالية إلى المجلس الأعلى للجمارك، حيث يؤكدون أن تطبيق ما ورد فيه سوف يؤدي حتماً إلى شلل حركة مرفأ لبنان من طرابلس (رصيف الحاويات)، حيث أن التعليمات الجديدة يتعذر تطبيقها فعلياً بسبب النقص الواقع في توفر المعدات اللازمة وكذلك في عدم تواجد العدد الكافي من الكشافين وموظفي الجمارك، وسبق ان طبقت هذه التعليمات في مرفأ بيروت مما أدى إلى عرقلة الأعمال والأشغال".
وتوجه دبوسي الى الوزير رسامني بالقول:"نعلم جيداً اهتمامكم ورغبتكم بتفعيل دور مرفأ لبنان من طرابلس، ولكننا نرى أن هذه الاجراءات ستسبب ضرراً كبيراً إن لناحية تطوير حركة مرفأ لبنان من طرابلس وجعله وجهة استثمارية أو لجهة رجال الأعمال والتجار الذين يستوردون بضائعهم من الخارج عبر هذا المرفأ، لا سيما ان التكاليف والمصاريف نتيجة التخزين ضمن حرم المرفأ سترتد حكماً على الاسعار المتداولة في الأسواق المحلية، لذلك، فإننا نتمنى على معاليكم المبادرة لاتخاذ الاجراءات المناسبة والتواصل مع من يلزم لإيجاد حلول اخرى بدلاً من الاجراءات الواردة أعلاه".

وبعد تسلمه الكتاب وعد وزير الاشغال دبوسي  "بإجراء الاتصالات اللازمة مع وزير المالية ومع كل من يعنيهم الأمر من أجل إيجاد الحلول التي ترضي الجميع وتحافظ على حركة مرفأ لبنان من طرابلس".
