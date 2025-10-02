Advertisement

لبنان

"توفير ماكس" ينطلق اليوم من كاسكادا مول: تجربة تسوّق ذكية وغير مسبوقة في لبنان

هتاف دهام - Hitaf Daham

Lebanon 24
02-10-2025 | 06:59
Doc-P-1424373-638950107136259407.png
تنطلق اليوم فكرة "توفير ماكس" في "كاسكادا مول"، لتقديم تجربة تسوّق مبتكرة وغير مسبوقة في لبنان، تجمع بين أفضل الأسعار وأعلى معايير الجودة، مع التركيز على تلبية احتياجات الأسر اللبنانية، إضافة إلى المطاعم والمحال التجارية. تقوم الفكرة على تمكين المستهلك من شراء المنتجات الأساسية، سواء أراد حبة واحدة، عدة حبات، أو صناديق كاملة، بأسعار تناسب الجميع. ويتيح هذا النموذج للزبون الاستفادة من أرخص سعر على مستوى الحبة، ويشجّع على الشراء بكميات أكبر من خلال عروض خاصة، مع توفير أسعار مخصّصة للصناديق الموجّهة للقطاع التجاري، ما يجعل "توفير ماكس" الوجهة المفضلة لكل من يبحث عن القيمة والجودة معا. فقاعدة "توفير ماكس" بسيطة: "كل ما بتشتري أكتر، كل ما بتدفع أقل".
ويؤكد الرئيس التنفيذي لشركة توفير إنترناشونال رامي بيطار، أن المشروع جاء لتسهيل التسوّق على الجميع، إذ يتيح شراء ما يحتاجه المستهلك في أي وقت، من دون قيود على الكميات، مع ساعات عمل طويلة تصل حتى الحادية عشرة مساءً، سبعة أيام في الأسبوع. وتبقى جودة المنتجات دائمًا على أعلى مستوى، مع الالتزام بمعايير ISO
و HACCP، لتقديم الأفضل من دون أي مساومة على السلامة أو على الماركات المعروفة. فالأسعار المخفّضة لا تعني أبدًا انخفاض الجودة، بل على العكس، تمنح المستهلك أفضل جودة مع وفورات كبيرة في التكاليف، مما يعزز القوة الشرائية للأسر ويمكّنها من شراء احتياجات أكبر بكلفة أقل.
 
كما شدّد بيطار على أن "توفير ماكس" لا يؤثر سلبًا على المحلات الصغيرة في الأحياء، حيث يظل المستهلك يقصدها لشراء الاحتياجات اليومية المحدودة، فيما تستفيد هذه المحلات نفسها من "توفير ماكس" عبر شراء بضائعها بأسعار الجملة. وهكذا يصبح "توفير ماكس" المكان الأمثل للتسوّق الأكبر والمخطط له بعناية، سواء بالنسبة للمستهلك العادي أو لأصحاب المحلات والمطاعم. وإلى جانب ذلك، يساهم المشروع في توفير فرص عمل حقيقية في المناطق التي تُفتتح فيها المتاجر، مع إعطاء الأولوية لتوظيف أبناء المجتمع المحلي، دعمًا للاقتصاد الوطني بشكل مباشر.
 
في البقاع، يحمل "توفير ماكس" أثرًا اجتماعيًا واقتصاديًا بارزًا، إذ يوفّر، كما يؤكد بيطار، أكثر من ثمانين فرصة عمل مباشرة، معظمها من أبناء المنطقة، ما يدعم المجتمع المحلي ويعزز اقتصاده، خاصة وأن المنطقة كانت تفتقد إلى هذا النوع من المتاجر المخفِّضة الفائقة (Hyper Discounters). ويُعد موقع "كاسكادا مول" الاستراتيجي في البقاع مهمًا جدًا، حيث يلبي احتياجات السكان المحليين ويستفيد من الحركة التجارية مع سوريا، بعد انفتاح الأسواق على الماركات العالمية، مما يتيح انتقال البضائع بسهولة وبكلفة معقولة. ومن المتوقع أن تشهد مختلف المناطق اللبنانية في الأشهر المقبلة افتتاح فروع جديدة لـ "توفير ماكس" في كل المحافظات.
 
ومن يجرّب المنتجات سيكتشف فورًا القيمة التي يقدمها المتجر، فالهدف، كما يشدد بيطار، ليس مجرد التوفير، بل تقديم تجربة ذكية ومختلفة للتسوّق، تجعل المستهلك يلمس الفرق في كل عملية شراء. والأكيد أن الغاية تتجاوز الأسعار المنخفضة، لتجعل من التوفير جزءًا من الذكاء المالي اليومي، كما هو الحال في أوروبا وأميركا. فهذا النموذج يسهل التسوّق، ينعش السوق، ويمكّن الجميع من الاستفادة من أفضل الأسعار من دون التنازل عن الجودة.
 
إن النجاح في "كاسكادا مول" ليس سوى البداية، فالطموح أكبر بكثير، يقول بيطار، إذ يهدف مشروع توفير ماكس خلال السنوات المقبلة إلى التوسع نحو مختلف الدول العربية وإفريقيا، ليصبح نموذجًا للتسوّق الذكي، يجمع بين أفضل الأسعار وأعلى جودة، ويثبت أن التوفير لا يتعارض أبدًا مع التميز في المنتجات والخدمة.
 
المصدر: خاص لبنان24
هتاف دهام - Hitaf Daham

