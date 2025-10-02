ما جديد التحقيقات بملف مخالفة قرار إضاءة صخرة الروشة؟

Advertisement

تواصلت اليوم التحقيقات في ملف مخالفة قرار رئيس الحكومة واضاءة صخرة بصورة أميني عام " " السابقين وهاشم .وبإشراف التمييزي القاضي ، تمّ استجواب شخصين، وأمر بترك احدهما بسند إقامة والثاني رهن التحقيق، وهذا الأخير هو صاحب جهاز الليزر الذي جرى عبره اضاءة الصخرة بالصورتين.كما تمّ استدعاء ثلاثة أشخاص اخرين لاستجوابهم في هذه القضية يوم غد الجمعة.