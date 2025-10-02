Advertisement

لبنان

ما جديد التحقيقات بملف مخالفة قرار إضاءة صخرة الروشة؟

Lebanon 24
02-10-2025 | 07:59
تواصلت اليوم التحقيقات في ملف مخالفة قرار رئيس الحكومة نواف سلام واضاءة صخرة الروشة بصورة أميني عام "حزب الله" السابقين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين.
وبإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، تمّ استجواب شخصين، وأمر الحجار بترك احدهما بسند إقامة والثاني رهن التحقيق، وهذا الأخير هو صاحب جهاز الليزر الذي جرى عبره اضاءة الصخرة بالصورتين.

كما تمّ استدعاء ثلاثة أشخاص اخرين لاستجوابهم في هذه القضية يوم غد الجمعة.

 
