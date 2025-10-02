Advertisement

لبنان

فتوح.. لتوطيد العلاقة بين المصارف والمرافئ

Lebanon 24
02-10-2025 | 08:37
في إطار تعزيز الروابط بين القطاع المصرفي والقطاعات الاقتصادية الحيوية في لبنان، زار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني، في مكتبه اليوم اليوم الخميس.
وخلال اللقاء، جرى البحث في سبل التعاون المستقبلي بين اتحاد المصارف العربية ومرفأ بيروت، بما يسهم في ترسيخ دور المرفأ كمركز اقتصادي وتجاري محوري في المنطقة ويدعم انفتاحه على المبادرات العربية والدولية.

وأكد الدكتور فتوح "أهمية توطيد الشراكة بين المؤسسات المصرفية والمرافئ اللبنانية، نظراً إلى دورها الأساسي في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتسهيل حركة التجارة، وتحفيز الاستثمارات".
