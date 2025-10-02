فتوح.. لتوطيد العلاقة بين المصارف والمرافئ

Advertisement

في إطار تعزيز الروابط بين القطاع المصرفي والقطاعات الاقتصادية الحيوية في ، زار لاتحاد الدكتور وسام فتوح، ، لمرفأ عمر ، في مكتبه اليوم اليوم الخميس.وخلال اللقاء، جرى البحث في سبل التعاون المستقبلي بين ومرفأ بيروت، بما يسهم في ترسيخ دور المرفأ كمركز اقتصادي وتجاري محوري في المنطقة ويدعم انفتاحه على المبادرات العربية والدولية.وأكد الدكتور فتوح "أهمية توطيد الشراكة بين المؤسسات المصرفية والمرافئ ، نظراً إلى دورها الأساسي في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتسهيل حركة التجارة، وتحفيز الاستثمارات".