لبنان

الأسعد يشيد بالتسهيلات للاجئين الفلسطينيين في لبنان

Lebanon 24
02-10-2025 | 09:27
أشاد سفير دولة فلسطين في لبنان محمد الأسعد بالقرار الصادر عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله القاضي بشأن تخفيض رسوم استيفاء بيان السجل العدلي للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وأوضح الأسعد أن القرار يأتي ضمن التسهيلات التي تُمنح للاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، نتيجة للحوارات المستمرة بين الجانبين اللبناني والفلسطيني. وتم بموجب القرار تخفيض قيمة الرسوم من مليوني ليرة لبنانية إلى 500 ألف ليرة فقط، مع اعتماد هذا التعديل فورًا بدءًا من 30 أيلول 2025، من دون أي تغيير في الإجراءات الأخرى المعمول بها.
 
(الوكالة الوطنية)
