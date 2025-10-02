الأسعد يشيد بالتسهيلات للاجئين الفلسطينيين في لبنان

Advertisement

أشاد سفير في بالقرار الصادر عن لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله القاضي بشأن تخفيض رسوم استيفاء بيان السجل العدلي للاجئين في لبنان.وأوضح الأسعد أن القرار يأتي ضمن التسهيلات التي تُمنح للاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، نتيجة للحوارات المستمرة بين الجانبين اللبناني والفلسطيني. وتم بموجب القرار تخفيض قيمة الرسوم من مليوني إلى 500 ألف ليرة فقط، مع اعتماد هذا التعديل فورًا بدءًا من 30 أيلول 2025، من دون أي تغيير في الإجراءات الأخرى المعمول بها.