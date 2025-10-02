Advertisement

لبنان

مدير جديد لمديرية المحاسبة العامة.. إليكم هويته

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
02-10-2025 | 09:36
اصدر وزير  المالية ياسين جابر مذكرة قضت بتكليف رئيس دائرة التنسيق الاداري والمالي عبد الحفيظ سوبرة مديراً لمديرية المحاسبة العامة مكان رجاء الشريف التي عينها مجلس الوزراء عضواً في الهيئة الناظمة للاتصالات.
المصدر: خاص لبنان24
لبنان

"خاص لبنان24"

