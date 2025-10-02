Advertisement

لبنان

بو حمدان: رمي للمسؤولية على الحكومة غير محق

Lebanon 24
02-10-2025 | 10:03
 ادلى النائب فراس بو حمدان، في المجلس النيابي، بتصريح قال فيه: "في اجتماع اللجنة الفرعية للجان المشتركة كان النقاش حول موضوع القانون الانتخابي الساري المفعول ولم يتم مناقشة الاقتراحات الأخرى".
وراى ان القانون الحالي يحيطه الكثير من الغموض والالتباسات ويجب على المشترع ان يتدخل حكما لإزالة هذه الالتباسات ورمي للمسؤولية على الحكومة  في رأيي غير محق".
