بو حمدان: رمي للمسؤولية على الحكومة غير محق

Advertisement

ادلى النائب ، في المجلس النيابي، بتصريح قال فيه: "في اجتماع للجان المشتركة كان حول موضوع الساري المفعول ولم يتم مناقشة الاقتراحات الأخرى".وراى ان القانون الحالي يحيطه الكثير من الغموض والالتباسات ويجب على المشترع ان يتدخل حكما لإزالة هذه الالتباسات ورمي للمسؤولية على الحكومة في رأيي غير محق".