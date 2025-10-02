وزير المالية يبحث مع البنك الدولي تفعيل قرض الكهرباء

Advertisement

عقد ياسين جابر اجتماعاً مع مدير مكتب في إنريكي بلاركو أرمس وفريق من الصندوق، بحضور المستشارة الاقتصادية زينة ، خُصّص لبحث الإجراءات العملية اللازمة للبدء باستخدام قرض الـ250 مليون دولار المخصّص لقطاع الكهرباء. وتناول البحث المراحل التي وصلت إليها خطة إصلاح الكهرباء والدور المنتظر من الهيئة الناظمة للقطاع لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.كما ترأس الوزير جابر سلسلة اجتماعات عمل شملت موضوعي التطوير والتحديث في الدوائر العقارية ومديرية اليانصيب الوطني. وحضر في الشق العقاري المديرة العامة جويس عقل والخبير في الذكاء الاصطناعي عباس طاهر والفريق التقني المكلّف بخطة التحديث. أما في ما يخص اليانصيب الوطني، فشارك مديره هادي نرش والفريق المختص، حيث جرى عرض المراحل المنجزة والخطوات المطلوبة لوضعها موضع التنفيذ.وفي شأن إداري، أصدر جابر مذكرة بتكليف عبد الحفيظ سوبرة رئيس دائرة التنسيق الإداري والمالي بمهام مدير مديرية المحاسبة العامة، خلفاً للدكتورة رجاء الشريف التي عُيّنت عضواً في الهيئة الناظمة للاتصالات بقرار من .كما استقبل وزير المالية سفير دولة قطر في لبنان الشيخ بن آل ثاني، حيث جرى عرض للأوضاع العامة، وأشاد جابر بمواقف قطر الداعمة للبنان.والتقى أيضاً النائب غسان حاصباني وبحث معه في شؤون تشريعية وخدماتية، إلى جانب وفد من الثقافية في العالم برئاسة عباس فواز، حيث تم التطرّق إلى نشاطات اللبنانيين في الاغتراب وفرص الاستثمار الاقتصادي. وشرح جابر للوفد الخطط الموضوعة بالتعاون مع البنك الدولي والجهات المانحة لدعم الاقتصاد اللبناني، مؤكداً أنّ حقوق المودعين محفوظة ولو تطلّب الأمر بعض الوقت لاستعادتها.وختم فواز باسم الوفد مثنياً على "الطرح العلمي والشفاف للوزير"، معرباً عن أمله في أن تحقق الخطط الموضوعة النمو المطلوب للاقتصاد الوطني.