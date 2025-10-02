Advertisement

لبنان

وزير المالية يبحث مع البنك الدولي تفعيل قرض الكهرباء

Lebanon 24
02-10-2025 | 10:47
عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعاً مع مدير مكتب لبنان في البنك الدولي إنريكي بلاركو أرمس وفريق من الصندوق، بحضور المستشارة الاقتصادية زينة قاسم، خُصّص لبحث الإجراءات العملية اللازمة للبدء باستخدام قرض الـ250 مليون دولار المخصّص لقطاع الكهرباء. وتناول البحث المراحل التي وصلت إليها خطة إصلاح الكهرباء والدور المنتظر من الهيئة الناظمة للقطاع لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
كما ترأس الوزير جابر سلسلة اجتماعات عمل شملت موضوعي التطوير والتحديث في الدوائر العقارية ومديرية اليانصيب الوطني. وحضر في الشق العقاري المديرة العامة جويس عقل والخبير في الذكاء الاصطناعي عباس طاهر والفريق التقني المكلّف بخطة التحديث. أما في ما يخص اليانصيب الوطني، فشارك مديره هادي نرش والفريق المختص، حيث جرى عرض المراحل المنجزة والخطوات المطلوبة لوضعها موضع التنفيذ.

وفي شأن إداري، أصدر جابر مذكرة بتكليف عبد الحفيظ سوبرة رئيس دائرة التنسيق الإداري والمالي بمهام مدير مديرية المحاسبة العامة، خلفاً للدكتورة رجاء الشريف التي عُيّنت عضواً في الهيئة الناظمة للاتصالات بقرار من مجلس الوزراء.

كما استقبل وزير المالية سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، حيث جرى عرض للأوضاع العامة، وأشاد جابر بمواقف قطر الداعمة للبنان.

والتقى أيضاً النائب غسان حاصباني وبحث معه في شؤون تشريعية وخدماتية، إلى جانب وفد من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم برئاسة عباس فواز، حيث تم التطرّق إلى نشاطات اللبنانيين في الاغتراب وفرص الاستثمار الاقتصادي. وشرح جابر للوفد الخطط الموضوعة بالتعاون مع البنك الدولي والجهات المانحة لدعم الاقتصاد اللبناني، مؤكداً أنّ حقوق المودعين محفوظة ولو تطلّب الأمر بعض الوقت لاستعادتها.

وختم فواز باسم الوفد مثنياً على "الطرح العلمي والشفاف للوزير"، معرباً عن أمله في أن تحقق الخطط الموضوعة النمو المطلوب للاقتصاد الوطني.
 
