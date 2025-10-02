Advertisement

لبنان

الريجي.. محاضر ضبط في كفرشيما

Lebanon 24
02-10-2025 | 10:50
A-
A+
Doc-P-1424465-638950243515583005.png
Doc-P-1424465-638950243515583005.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في إطار مكافحة المصنوعات التبغية المهربة والمزورة، واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" جهودها، ونفّذ جهازها لمكافحة التهريب في هذا الإطار عمليات دهم في منطقة عرمون وكفرشيما والبسطة، أسفرت عن ضبط كميات من السجائر المهربة والمعسل المزور بالاضافة الى السجائر الالكترونية المهربة.
Advertisement

وسُطّرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.
مواضيع ذات صلة
مرقص: سيتم تنظيم محاضر ضبط وحجز المولدات ومصادرتها عند الاقتضاء في حال استمرت المخالفات
lebanon 24
03/10/2025 02:35:58 Lebanon 24 Lebanon 24
في الأشرفية ومناطق في بيروت... تسطير محاضر ضبط بحقّ أصحاب مولدات
lebanon 24
03/10/2025 02:35:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية صيدا.. إنذارات للمطاعم ومحاضر ضبط خلال 15 يوماً
lebanon 24
03/10/2025 02:35:58 Lebanon 24 Lebanon 24
محضرا ضبط بحقّ شركتين لتعبئة الغاز
lebanon 24
03/10/2025 02:35:58 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

اللبنانية

القضاء ا

القضاء

عرمون

الري

بالا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:20 | 2025-10-02
16:28 | 2025-10-02
16:16 | 2025-10-02
16:03 | 2025-10-02
15:49 | 2025-10-02
15:39 | 2025-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24