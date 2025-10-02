الريجي.. محاضر ضبط في كفرشيما

Advertisement

في إطار مكافحة المصنوعات التبغية المهربة والمزورة، واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك " " جهودها، ونفّذ جهازها لمكافحة التهريب في هذا الإطار عمليات دهم في منطقة وكفرشيما والبسطة، أسفرت عن ضبط كميات من السجائر المهربة والمعسل المزور بالاضافة الى السجائر الالكترونية المهربة.وسُطّرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها المختص.