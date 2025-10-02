تحضيرا لاطلاق مبادرة "مدرسة المواطنية".. اجتماعان للّبنانية الاولى

Advertisement

عقدت الاولى السيدة نعمت عون اليوم في اجتماعين ، في إطار التحضير لإطلاق مبادرة " مدرسة المواطنية " في المدارس اللبنانية الرسمية والخاصة، الاول في حضور وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، رئيسة للبحوث والإنماء الدكتورة هيام اسحق، لوزارة التربية يرق، مديرة الإرشاد في الوزارة الدكتورة هيلدا ورئيسة مصلحة الشؤون الفنية والثقافية في الوزارة السيدة صونيا خوري وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة، والثاني مع اتحاد المدارس الخاصة في في حضور الامين العام للاتحاد الاب يوسف نصر وعدد من ممثلي المدارس الخاصة في لبنان، ومشاركة الدكتور يرق ومدير التعليم الخاص في وزارة التربية .وتم في الاجتماعين عرض لابرز التحضيرات الجارية لإطلاق مبادرة "مدرسة المواطنية"، وما تحقق حتى الان من خطوات وأسس التعاون بين مختلف الجهات المعنية بالشأن في القطاعين العام والخاص، وتم تبادل الاراء والملاحظات بهدف التنسيق .واكدت السيدة عون خلال الاجتماعين، على هدف مبادرة "مدرسة المواطنيّة" التي ستطلقها قريبا.