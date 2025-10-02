23
بيروت
21
طرابلس
23
صور
25
جبيل
23
صيدا
25
جونية
18
النبطية
17
زحلة
17
بعلبك
6
بشري
18
بيت الدين
14
كفردبيان
لبنان
تحضيرا لاطلاق مبادرة "مدرسة المواطنية".. اجتماعان للّبنانية الاولى
Lebanon 24
02-10-2025
|
11:02
photos
عقدت
اللبنانية
الاولى السيدة نعمت عون اليوم في
قصر بعبدا
اجتماعين ، في إطار التحضير لإطلاق مبادرة " مدرسة المواطنية " في المدارس اللبنانية الرسمية والخاصة، الاول في حضور وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، رئيسة
المركز التربوي
للبحوث والإنماء الدكتورة هيام اسحق،
المدير العام
لوزارة التربية
الدكتور فادي
يرق، مديرة الإرشاد في الوزارة الدكتورة هيلدا
خوري
ورئيسة مصلحة الشؤون الفنية والثقافية في الوزارة السيدة صونيا خوري وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة، والثاني مع اتحاد المدارس الخاصة في
لبنان
في حضور الامين العام للاتحاد الاب يوسف نصر وعدد من ممثلي المدارس الخاصة في لبنان، ومشاركة الدكتور يرق ومدير التعليم الخاص في وزارة التربية
عماد الأشقر
.
وتم في الاجتماعين عرض لابرز التحضيرات الجارية لإطلاق مبادرة "مدرسة المواطنية"، وما تحقق حتى الان من خطوات وأسس التعاون بين مختلف الجهات المعنية بالشأن
التربوي
في القطاعين العام والخاص، وتم تبادل الاراء والملاحظات بهدف التنسيق .
واكدت السيدة عون خلال الاجتماعين، على هدف مبادرة "مدرسة المواطنيّة" التي ستطلقها قريبا.
المركز التربوي
المدير العام
الدكتور فادي
عماد الأشقر
قصر بعبدا
اللبنانية
فادي يرق
التربوي
