لبنان

تحضيرا لاطلاق مبادرة "مدرسة المواطنية".. اجتماعان للّبنانية الاولى

Lebanon 24
02-10-2025 | 11:02
عقدت اللبنانية الاولى السيدة نعمت عون اليوم في قصر بعبدا اجتماعين ، في إطار التحضير لإطلاق مبادرة " مدرسة المواطنية " في المدارس اللبنانية الرسمية والخاصة، الاول في حضور وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة هيام اسحق، المدير العام لوزارة التربية الدكتور فادي يرق، مديرة الإرشاد في الوزارة الدكتورة هيلدا خوري ورئيسة مصلحة الشؤون الفنية والثقافية في الوزارة السيدة صونيا خوري وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة، والثاني مع اتحاد المدارس الخاصة في لبنان في حضور الامين العام للاتحاد الاب يوسف نصر وعدد من ممثلي المدارس الخاصة في لبنان، ومشاركة الدكتور يرق ومدير التعليم الخاص في وزارة التربية عماد الأشقر.
وتم في الاجتماعين عرض لابرز التحضيرات الجارية لإطلاق مبادرة "مدرسة المواطنية"، وما تحقق حتى الان من خطوات وأسس التعاون بين مختلف الجهات المعنية بالشأن التربوي في القطاعين العام والخاص، وتم تبادل الاراء والملاحظات بهدف التنسيق .

واكدت السيدة عون خلال الاجتماعين، على هدف مبادرة "مدرسة المواطنيّة" التي ستطلقها قريبا.
المركز التربوي

المدير العام

الدكتور فادي

عماد الأشقر

قصر بعبدا

اللبنانية

فادي يرق

التربوي

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24