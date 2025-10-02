Advertisement

لبنان

لسائقي الشاحنات التي يزيد وزنها عن 20 طنّاً.. ممنوع المرور في هذه الشوارع

Lebanon 24
02-10-2025 | 11:23
A-
A+
Doc-P-1424489-638950264503593663.jpg
Doc-P-1424489-638950264503593663.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلي:
Advertisement
بناءً على كتاب محافظ مدينة بيروت، وحِفاظًا على بلاط “البازلت” المرصوف في شوارع: “المقدسي”، “ربيز”، و”جان دارك”، وبعد أن تمّ إصلاح الأجزاء المتضرّرة منه، سيتم منع مرور الآليّات الثّقيلة كافّة التي يزيد وزنها الإجمالي عن /20/ طنًّا، في الشّوارع المذكورة أعلاه.

لذلك، يُطلب إلى سائقي تلك الآليّات عدم سلوك هذه الشّوارع، تحت طائلة اتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة بحقّهم.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
لمناسبة اليوم الوطني لاستقلال أميركا.. هذه الطرقات ممنوع المرور عليها اليوم
lebanon 24
03/10/2025 02:37:06 Lebanon 24 Lebanon 24
قافلة الشاحنات الإماراتية الجديدة تحمل على متنها 297 طنا من المواد الغذائية ومعدات الإيواء (سكاي نيوز)
lebanon 24
03/10/2025 02:37:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تحمل 540 طناً من المواد الغذائية.. الإمارات تدخل 20 شاحنة إلى قطاع غزة
lebanon 24
03/10/2025 02:37:06 Lebanon 24 Lebanon 24
عبور 20 شاحنة مساعدات إماراتية إضافية من البوابة الجانبية لمعبر رفح لمعبر "كرم أبو سالم" تحمل 540 طنا لقطاع غزة
lebanon 24
03/10/2025 02:37:06 Lebanon 24 Lebanon 24

شعبة العلاقات

جان دارك

جمالي

العلا

مقدسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:20 | 2025-10-02
16:28 | 2025-10-02
16:16 | 2025-10-02
16:03 | 2025-10-02
15:49 | 2025-10-02
15:39 | 2025-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24