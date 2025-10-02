لسائقي الشاحنات التي يزيد وزنها عن 20 طنّاً.. ممنوع المرور في هذه الشوارع

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة ما يلي:

بناءً على كتاب محافظ مدينة ، وحِفاظًا على بلاط “البازلت” المرصوف في شوارع: “المقدسي”، “ربيز”، و”جان دارك”، وبعد أن تمّ إصلاح الأجزاء المتضرّرة منه، سيتم منع مرور الآليّات الثّقيلة كافّة التي يزيد وزنها الإجمالي عن /20/ طنًّا، في الشّوارع المذكورة أعلاه.



لذلك، يُطلب إلى سائقي تلك الآليّات عدم سلوك هذه الشّوارع، تحت طائلة اتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة بحقّهم.