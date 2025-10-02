Advertisement

لبنان

من وهاب... رسالة للرئيس عون وقائد الجيش و"الجولاني"!

Lebanon 24
02-10-2025 | 12:38
كتب رئيس حزب التوحيد العربي، وئام وهاب، عبر حسابه على منصة "إكس" رسالة موجّهة إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، جاء فيها:"لبنان بحاجة لحكمتكم وإدارتكم... لا تستمعوا لأحد".
وفي منشور آخر، كتب وهاب: "يا جولاني لأطمئنك أكثر سأبقى صوت كل مظلوم في سوريا. صوت السني الذي تسرقه وتطرده من مسجده وصوت الدرزي المقتول والعلوي المذبوح والمسيحي الصامت والكردي الذي تتآمر انت وتركيا عليه. لن تسكتنا كل ضغوتكم". 
 
