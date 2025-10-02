Advertisement

لبنان

آخر تصريح.. هذا ما أعلنه وزير الخارجية بشأن انتخابات المغتربين

Lebanon 24
02-10-2025 | 12:57
قال وزير الخارجية يوسف رجّي، مساء اليوم الخميس، "التزمتُ بالمهل المحددة بالقانون الحالي والتعليمات أعطيت لكل البعثات بالخارج ووزعنا ارشادات تشرح لكل منتشر كيفية التسجيل للمشاركة بالانتخابات". 
أضاف رجّي في حديث للـ "mtv": "وصلتني رسائل من لبنانيين بالانتشار ومن مجموعات تمثلهم جعلتني أضع علامة استفهام بشأن مدى إقبال المنتشرين على التسجيل للانتخابات".  


تابع: "غالبية اللبنانيين المنتشرين الذين التقيتهم وأولئك الذين راسلونا طالبوا بالاقتراع لـ128 نائبا رافضين الدائرة 16 والاقتراع لـ6 نواب".
 

 
