لبنان

وزير العدل طالب الوفد السوري بهذا الأمر!

Lebanon 24
02-10-2025 | 13:39
أفادت معلومات صحافية، أن "وزير العدل عادل نصّار أبلغ الوفد السوري أنّه متمسّك بالأطر القانونية لتبادل المساجين ومصرّ على معرفة مصير المسؤول عن الإغتيالات السياسية التي تمّت خلال حقبة نظام الأسد". 
وبحسب المعلومات، طالب نصّار بلائحة لأسماء المفقودين اللبنانيين في سوريا
 
لبنان

سوريا

الأسد

