لبنان

كرامي: التعاون الرسمي يعزز دور مرفأ طرابلس الاقتصادي

Lebanon 24
02-10-2025 | 15:00
توجّه رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي،  ب"أسمى آيات الشكر والتقدير إلى وزير المالية الاخ والصديق ياسين جابر، على سرعة تجاوبه مع المطالب المحقّة المتعلقة بإشكالية مرفأ طرابلس، وعلى اتخاذه القرار اللازم الذي يصوّب ويسهّل عمل الإدارات المختصة ويزيل العقبات أمام تسيير المرفأ واستثماره بالشكل الأمثل، ويفعّل التعاون بين كافة اجهزة المرفأ". 
اضاف: "إن هذا التجاوب المسؤول يؤكد الحرص على المصلحة الوطنية وعلى دعم طرابلس ومرفئها ليؤدّي الدور الاقتصادي الحيوي الذي تحتاجه المدينة وكل لبنان، والمطلوب اليوم هو العمل ليلاً نهاراً لاستكمال كافة الاجراءات اللازمة لتذليل كل العقبات امام تسهيل امور المواطنين".

وختم: "إيضاحاً للرأي العام، ننشر نص القرار الصادر عن الوزير جابر: "تعدّل الفقرة الأولى من كتابنا رقم 8543/ص1 تاريخ 30/9/2025 بحيث تصبح على الشكل التالي:

إجراء الكشف الميداني والحسي على البضائع داخل هذه المستودعات بعد تحديدها والتي وردت إلى مرفأ طرابلس ووضعت في باحة المستودعات بتاريخ 30/9/2025 وما قبل. والباقي دون تعديل". (الوكالة الوطنية)
