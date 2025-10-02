كرامي: التعاون الرسمي يعزز دور مرفأ طرابلس الاقتصادي

Advertisement

توجّه رئيس " الكرامة" ، ب"أسمى آيات الشكر والتقدير إلى الاخ والصديق ، على سرعة تجاوبه مع المطالب المحقّة المتعلقة بإشكالية مرفأ ، وعلى اتخاذه القرار اللازم الذي يصوّب ويسهّل عمل الإدارات المختصة ويزيل العقبات أمام تسيير المرفأ واستثماره بالشكل الأمثل، ويفعّل التعاون بين كافة اجهزة المرفأ".اضاف: "إن هذا التجاوب المسؤول يؤكد الحرص على المصلحة الوطنية وعلى دعم طرابلس ومرفئها ليؤدّي الدور الاقتصادي الحيوي الذي تحتاجه المدينة وكل ، والمطلوب اليوم هو العمل ليلاً نهاراً لاستكمال كافة الاجراءات اللازمة لتذليل كل العقبات امام تسهيل امور المواطنين".وختم: "إيضاحاً للرأي العام، ننشر نص القرار الصادر عن الوزير جابر: "تعدّل الفقرة الأولى من كتابنا رقم 8543/ص1 تاريخ 30/9/2025 بحيث تصبح على الشكل التالي:إجراء الكشف الميداني والحسي على البضائع داخل هذه المستودعات بعد تحديدها والتي وردت إلى مرفأ طرابلس ووضعت في باحة المستودعات بتاريخ 30/9/2025 وما قبل. والباقي دون تعديل". (الوكالة الوطنية)