لبنان

عائلة هانيبال القذافي: وضعه مُقلق ونُقِلَ إلى المستشفى

Lebanon 24
02-10-2025 | 14:45
أفادت عائلة هانيبال القذافي عن تدهور صحة الأخير، وأشارت إلى أنّه "تمّ نقله من سجنه إلى المستشفى".
وأضافت العائلة لـ"العربية"، أنّ "وضع هانيبال الصحي يدعو إلى القلق"، وحمّلت "الحكومة اللبنانيّة المسؤولية".
 
 
 
لبنان

عربي-دولي

هانيبال القذافي

القذافي

