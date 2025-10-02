Advertisement

لبنان

حنكش عن قانون الانتخابات: "هيدا كلمات متقاطعة"!

Lebanon 24
02-10-2025 | 15:06
A-
A+
Doc-P-1424563-638950400366954119.jpg
Doc-P-1424563-638950400366954119.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سأل النائب الياس حنكش، مساء اليوم الخميس، "كيف نخوض انتخابات نيابيّة على أساس قانون "مش فاهمين منّو شي"؟".
Advertisement

وقال حنكش في حديثه عبر الـ "mtv": "نحن كنّا ضدّ هذا القانون منذ اليوم الأوّل ومقاطعتنا هي رسالة لرئيس المجلس أنّه لا يمكن مصادرة آراء النواب".

أضاف: "هل يُعتبر قانون الانتخاب الحالي قابلاً للتنفيذ فعلاً؟ و"هيدا مش قانون هيدا كلمات متقاطعة". 

تابع: "أريد أن يتحرّر جميع اللبنانيين من ضغط السلاح وألا يكون موجّهاً على صدور المواطنين ولا لزوم لهذا السّلاح في الداخل". 
مواضيع ذات صلة
رسائل متقاطعة… السعودية تتريّث وأميركا تراكم أوراقها
lebanon 24
03/10/2025 02:39:38 Lebanon 24 Lebanon 24
المعارضون يغيبون عن اجتماع "فرعية قانون الانتخاب" والحجار يؤكد: الانتخابات في موعدها
lebanon 24
03/10/2025 02:39:38 Lebanon 24 Lebanon 24
هيفا وهبي تردّ بغضب على شائعة طالتها: "هيدا كذب وتشهير"
lebanon 24
03/10/2025 02:39:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وليام نون: "هيدا الملف بدو يُخلص" لماذا نحن نقف هنا ونطالب من جديد؟
lebanon 24
03/10/2025 02:39:38 Lebanon 24 Lebanon 24

قانون الانتخابات

الياس حنكش

نائب ال

لبنان

حنكش

mtv

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:20 | 2025-10-02
16:28 | 2025-10-02
16:16 | 2025-10-02
16:03 | 2025-10-02
15:49 | 2025-10-02
15:39 | 2025-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24