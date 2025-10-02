Advertisement

لبنان

أبي خليل: ثمة من يريد تغيير قانون الانتخابات من أجل مصلحة آنيّة

Lebanon 24
02-10-2025 | 15:17
Doc-P-1424567-638950410632021215.jpg
Doc-P-1424567-638950410632021215.jpg photos 0
أشار النائب سيزار أبي خليل، إلى أن "قانون الانتخاب المُقدّم كان مطروحاً في السابق وطُرح مجدّداً على شكل "معجّل مكرّر" وهذا لا يجوز". 
وفي حديثه عبر الـ "mtv"، اعتبر أبي خليل أن "اللبناني أينما وُجد في الاغتراب لا يُمكن أن يُصوّت إلا لدائرة قيد نفوسه أي لا يمكنه التصويت لـ 128 نائباً ومقولة "الـ 6 أو 128" فيها نوع من الغشّ". 


تابع: "هناك قانون انتخاب نافذ اليوم ولكن ثمة من يريد تغيير القانون من أجل مصلحة آنيّة". 


أضاف: "من الواضح أنّ الحكومة تقول لنا "ما بدّي أعمل شي" وكأنّها تستقيل من واجباتها وفي المقابل هناك قانون انتخاب ساري المفعول والحلّ موجود لكلّ الشوائب التي يتكلّمون عنها".


وردًا على سؤال بشأن وضع التيار الوطني الحر الحالي، قال أبي خليل: "وضعُنا أفضل من السابق ويجب أن تحصل الإنتخابات النيابيّة في موعدها إن كان في الشق المبدئي أو الشق المصلحي". 
 
