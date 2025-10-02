23
لبنان
بيان توضيحي من وزيرة التربية… هذا مضمونه
Lebanon 24
02-10-2025
|
15:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر
المكتب الإعلامي
لوزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، البيان الآتي :
"تلقت معالي وزيرة التربية والتعليم العالي بكل تفهّم بيان معالي الوزير
الدكتور عباس
الحلبي، وإذ تؤكد معالي
الوزيرة
أنها، في جميع كلماتها وخطاباتها، لم تتناول أو تُسيء بأي شكل من الأشكال إلى أي من الوزراء أو الوزيرات الذين سبقوها في تولي مهام وزارة التربية، فإنها تشدد على تقديرها لجهودهم، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد. وهي تؤمن بأن العمل الإصلاحي هو مسار تراكمي يُبنى على ما تحقق من إنجازات، ويُطوَّر انطلاقًا منها".
تابع البيان: "وتلفت معالي الوزيرة إلى أن ما تطرحه في تصريحاتها يندرج ضمن توصيف الواقع الصعب الذي تعانيه
الإدارة العامة
، ومن ضمنها وزارة التربية، نتيجة التراكمات والظروف التي أنهكت بنيتها. وهذا توصيف يشترك فيه العديد من المسؤولين والساسة والخبراء، بمن فيهم من عملوا ويعملون في هذه الوزارة".
اضاف البيان: "كما تؤكد معاليها أن التحديات الإدارية التي تواجهها الوزارة، لا سيما في ظل غياب التوصيف الوظيفي والتحديث البنيوي، تستوجب مسيرة إصلاحية طويلة المدى، قد تتجاوز قدرات أي وزير في خلال ولاية حكومية واحدة، خصوصا في ظل الإمكانيات المحدودة. والظروف التي مرت وتمر بها البلاد".
ختم البيان: "تجدّد معالي الوزيرة تمسكها بنهج الاحترام المتبادل، وتستنكر الاجتزاء المتعمد للتصريحات و استغلال منابر التواصل بهدف إثارة الفتن. وهي تضع كامل الثقة بحكمة وحنكة معالي الوزير الدكتور
عباس الحلبي
في تحصين مسار التعاون والاحترام، الذي تحرص معاليها على أن يبقى قائمًا ومفتوحًا بينهما".
