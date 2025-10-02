Advertisement

لبنان

بيان توضيحي من وزيرة التربية… هذا مضمونه

Lebanon 24
02-10-2025 | 15:39
A-
A+
Doc-P-1424577-638950420573101130.jpg
Doc-P-1424577-638950420573101130.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر المكتب الإعلامي لوزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، البيان الآتي : 
Advertisement

"تلقت معالي وزيرة التربية والتعليم العالي بكل تفهّم بيان معالي الوزير الدكتور عباس الحلبي، وإذ تؤكد معالي الوزيرة أنها، في جميع كلماتها وخطاباتها، لم تتناول أو تُسيء بأي شكل من الأشكال إلى أي من الوزراء أو الوزيرات الذين سبقوها في تولي مهام وزارة التربية، فإنها تشدد على تقديرها لجهودهم، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد. وهي تؤمن بأن العمل الإصلاحي هو مسار تراكمي يُبنى على ما تحقق من إنجازات، ويُطوَّر انطلاقًا منها".

تابع البيان: "وتلفت معالي الوزيرة إلى أن ما تطرحه في تصريحاتها يندرج ضمن توصيف الواقع الصعب الذي تعانيه الإدارة العامة، ومن ضمنها وزارة التربية، نتيجة التراكمات والظروف التي أنهكت بنيتها. وهذا توصيف يشترك فيه العديد من المسؤولين والساسة والخبراء، بمن فيهم من عملوا ويعملون في هذه الوزارة".

اضاف البيان: "كما تؤكد معاليها أن التحديات الإدارية التي تواجهها الوزارة، لا سيما في ظل غياب التوصيف الوظيفي والتحديث البنيوي، تستوجب مسيرة إصلاحية طويلة المدى، قد تتجاوز قدرات أي وزير في خلال ولاية حكومية واحدة، خصوصا في ظل الإمكانيات المحدودة. والظروف التي مرت وتمر بها البلاد". 

ختم البيان: "تجدّد معالي الوزيرة تمسكها بنهج الاحترام المتبادل، وتستنكر الاجتزاء المتعمد للتصريحات و استغلال منابر التواصل بهدف إثارة الفتن. وهي تضع كامل الثقة بحكمة وحنكة معالي الوزير الدكتور عباس الحلبي في تحصين مسار التعاون والاحترام، الذي تحرص معاليها على أن يبقى قائمًا ومفتوحًا بينهما". 
مواضيع ذات صلة
بعد حادثة انهيار سقف صف في صيدا… وزيرة التربية تتحرك وبيان توضيحي من المدرسة
lebanon 24
03/10/2025 02:40:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان جديد من الجيش... هذا مضمونه
lebanon 24
03/10/2025 02:40:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان للأمم المتحدة بشأن لبنان... هذا مضمونه
lebanon 24
03/10/2025 02:40:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لرابطة الأساتذة المتعاقدين.. هذا مضمونه
lebanon 24
03/10/2025 02:40:05 Lebanon 24 Lebanon 24

المكتب الإعلامي

الإدارة العامة

مكتب الإعلام

الدكتور عباس

عباس الحلبي

الوزيرة

الترا

كاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:20 | 2025-10-02
16:28 | 2025-10-02
16:16 | 2025-10-02
16:03 | 2025-10-02
15:49 | 2025-10-02
15:28 | 2025-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24