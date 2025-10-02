في بيان… هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي عن استهدافات الجنوب (فيديو)

#عاجل 🔸 خلال عيد يوم الغفران: جيش الدفاع قضى على ثلاثة عناصر إرهابية من حزب الله في جنوب لبنان
🔸هاجم جيش الدفاع أمس في منطقة كفرا في جنوب لبنان وقضى على الإرهابي المدعو علي محمد قرعوني وهو أحد عناصر حزب الله الإرهابي والذي شغل منصب مندوب التنظيم في القرية ومسؤول العلاقة بين… pic.twitter.com/08b4fKmfM2
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 2, 2025
#عاجل 🔸 خلال عيد يوم الغفران: جيش الدفاع قضى على ثلاثة عناصر إرهابية من حزب الله في جنوب لبنان
🔸هاجم جيش الدفاع أمس في منطقة كفرا في جنوب لبنان وقضى على الإرهابي المدعو علي محمد قرعوني وهو أحد عناصر حزب الله الإرهابي والذي شغل منصب مندوب التنظيم في القرية ومسؤول العلاقة بين… pic.twitter.com/08b4fKmfM2