لبنان

في بيان… هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي عن استهدافات الجنوب (فيديو)

Lebanon 24
02-10-2025 | 15:49
كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "خلال عيد يوم الغفران: الجيش الاسرائيلي قضى على ثلاثة عناصر من حزب الله في جنوب لبنان".


وقال أدرعي: "هاجم الجيش الاسرائيلي أمس في منطقة كفرا في جنوب لبنان وقضى على المدعو علي محمد قرعوني وهو أحد عناصر حزب الله والذي شغل منصب مندوب التنظيم في القرية ومسؤول العلاقة بين حزب الله وبين سكان القرية في مواضيع اقتصادية وعسكرية". 


تابع: "كما عمل للاستيلاء على مرافق خاصة لاغراض عسكرية مثل تأجير منازل لتخزين وسائل قتالية ومراقبة". 


أضاف: "في وقت سابق اليوم هاجم الجيش الاسرائيلي في منطقة كفررمان في جنوب لبنان وقضى على عنصريْن من حزب الله والذين عملا كعناصر هندسية في اعمار البنى التحتية في المناطق القروية في جبل روس (هار دوف) والخيام".
 

ختم: "أنشطة العناصر كانت تشكل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل"
