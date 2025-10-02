في بيان… هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي عن استهدافات الجنوب (فيديو)

.







#عاجل 🔸 خلال عيد يوم الغفران: جيش الدفاع قضى على ثلاثة عناصر إرهابية من حزب الله في جنوب لبنان



🔸هاجم جيش الدفاع أمس في منطقة كفرا في جنوب لبنان وقضى على الإرهابي المدعو علي محمد قرعوني وهو أحد عناصر حزب الله الإرهابي والذي شغل منصب مندوب التنظيم في القرية ومسؤول العلاقة بين… pic.twitter.com/08b4fKmfM2 — (@AvichayAdraee) October 2, 2025 Advertisement

وقال أدرعي: "هاجم الجيش الاسرائيلي أمس في منطقة كفرا في جنوب وقضى على المدعو علي محمد قرعوني وهو أحد عناصر حزب الله والذي شغل منصب مندوب التنظيم في القرية ومسؤول العلاقة بين حزب الله وبين سكان القرية في مواضيع اقتصادية وعسكرية".تابع: "كما عمل للاستيلاء على مرافق خاصة لاغراض عسكرية مثل تأجير منازل لتخزين وسائل قتالية ومراقبة".أضاف: "في وقت سابق اليوم هاجم الجيش الاسرائيلي في منطقة كفررمان في جنوب لبنان وقضى على عنصريْن من حزب الله والذين عملا كعناصر هندسية في اعمار البنى التحتية في المناطق القروية في جبل روس (هار دوف) والخيام".ختم: "أنشطة العناصر كانت تشكل خرقًا للتفاهمات بين ولبنان حيث سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل"