هيل: لا بديل عن الجيش من أجل ملء الفراغ

Advertisement

وفي حديث للـ" "، أشار هيل إلى أن "ما يقوم به ساهم في تطوير الأوضاع في خصوصًا في موضوع والجنود الأكفاء لو لم يقوموا بما قاموا به لما كان حصل ما حصل في لبنان اليوم".وقال: "لا بديل عن الجيش اللبناني من أجل ملء الفراغ".