لبنان
هيل: لا بديل عن الجيش من أجل ملء الفراغ
Lebanon 24
02-10-2025
|
16:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
إعتبر السفير الأميركي السابق
ديفيد هيل
، أن "الانتخابات النيابية حصلت في السابق في ظل وجود السلاح ولا حجّة لتأجيلها هذه المرة ولا يمكن لحزب الله أن يُحرج المقترعين في ظلّ ما حصل".
وفي حديث للـ"
mtv
"، أشار هيل إلى أن "ما يقوم به
الجيش اللبناني
ساهم في تطوير الأوضاع في
لبنان
خصوصًا في موضوع
حزب الله
والجنود الأكفاء لو لم يقوموا بما قاموا به لما كان حصل ما حصل في لبنان اليوم".
وقال: "لا بديل عن الجيش اللبناني من أجل ملء الفراغ".
