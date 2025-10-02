23
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
26
o
جونية
19
o
النبطية
14
o
زحلة
16
o
بعلبك
4
o
بشري
18
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مأزق
Lebanon 24
02-10-2025
|
18:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
يواجه فريق نيابي مأزقاً لجهة الاستمرار في مقاطعة جلسات مجلس النواب، مع إحالة الموازنة العامة الى
البرلمان
، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصادق: الحزب في مأزقٍ قيادي وسياسي
Lebanon 24
الصادق: الحزب في مأزقٍ قيادي وسياسي
03/10/2025 06:35:28
03/10/2025 06:35:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير الوظائف يهز اقتصاد أميركا ويضع ترامب في مأزق انتخابي
Lebanon 24
تقرير الوظائف يهز اقتصاد أميركا ويضع ترامب في مأزق انتخابي
03/10/2025 06:35:28
03/10/2025 06:35:28
Lebanon 24
Lebanon 24
براك: ندفع مليار دولار سنويا لليونيفيل وما زال لبنان في مأزق مع حزب الله وإسرائيل
Lebanon 24
براك: ندفع مليار دولار سنويا لليونيفيل وما زال لبنان في مأزق مع حزب الله وإسرائيل
03/10/2025 06:35:28
03/10/2025 06:35:28
Lebanon 24
Lebanon 24
برشلونة أمام مأزق جديد
Lebanon 24
برشلونة أمام مأزق جديد
03/10/2025 06:35:28
03/10/2025 06:35:28
Lebanon 24
Lebanon 24
البرلمان
تابع
قد يعجبك أيضاً
تعزيزات عسكرية جنوباً والتقرير الأول للجيش يرد على المشككين في مناقبيته
Lebanon 24
تعزيزات عسكرية جنوباً والتقرير الأول للجيش يرد على المشككين في مناقبيته
22:00 | 2025-10-02
02/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رعد عند عون لاعادة قنوات التواصل وسلام "واقف" عند صخرة الروشة
Lebanon 24
رعد عند عون لاعادة قنوات التواصل وسلام "واقف" عند صخرة الروشة
22:07 | 2025-10-02
02/10/2025 10:07:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بري لن يتراجع عن قانون الانتخاب الحالي و" المعارضة" تفنّد مخالفة "المادة 38"
Lebanon 24
بري لن يتراجع عن قانون الانتخاب الحالي و" المعارضة" تفنّد مخالفة "المادة 38"
22:11 | 2025-10-02
02/10/2025 10:11:20
Lebanon 24
Lebanon 24
عون "لا يريد أن يكون طرفاً في الانتخابات"
Lebanon 24
عون "لا يريد أن يكون طرفاً في الانتخابات"
22:17 | 2025-10-02
02/10/2025 10:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان رؤساء الحكومة السابقين: تحصين الصلاحيات من دون مواجهة مع عون
Lebanon 24
بيان رؤساء الحكومة السابقين: تحصين الصلاحيات من دون مواجهة مع عون
23:00 | 2025-10-02
02/10/2025 11:00:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سنشهد أولى ثلوج الموسم.. منخفض جوي قد يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
سنشهد أولى ثلوج الموسم.. منخفض جوي قد يضرب لبنان في هذا الموعد
03:45 | 2025-10-02
02/10/2025 03:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تصريحات مسيئة لترامب.. دولة عربية تنهي مهام سفيرها في بيروت (فيديو)
Lebanon 24
بعد تصريحات مسيئة لترامب.. دولة عربية تنهي مهام سفيرها في بيروت (فيديو)
09:44 | 2025-10-02
02/10/2025 09:44:01
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع أميركي يكشف: حزب الله يعيش أزمة "وجودية"
Lebanon 24
موقع أميركي يكشف: حزب الله يعيش أزمة "وجودية"
10:30 | 2025-10-02
02/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قناة تلفزيونية تنقل مقرها من لبنان إلى العراق
Lebanon 24
قناة تلفزيونية تنقل مقرها من لبنان إلى العراق
02:15 | 2025-10-02
02/10/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة مُقدّمة برامج شابة... هذا ما نشرته قبل ساعات من رحيلها (صورة)
Lebanon 24
وفاة مُقدّمة برامج شابة... هذا ما نشرته قبل ساعات من رحيلها (صورة)
12:24 | 2025-10-02
02/10/2025 12:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:00 | 2025-10-02
تعزيزات عسكرية جنوباً والتقرير الأول للجيش يرد على المشككين في مناقبيته
22:07 | 2025-10-02
رعد عند عون لاعادة قنوات التواصل وسلام "واقف" عند صخرة الروشة
22:11 | 2025-10-02
بري لن يتراجع عن قانون الانتخاب الحالي و" المعارضة" تفنّد مخالفة "المادة 38"
22:17 | 2025-10-02
عون "لا يريد أن يكون طرفاً في الانتخابات"
23:00 | 2025-10-02
بيان رؤساء الحكومة السابقين: تحصين الصلاحيات من دون مواجهة مع عون
23:05 | 2025-10-02
فجرًا.. غارات إسرائيلية على تلال علي الطاهر (فيديو)
فيديو
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
03/10/2025 06:35:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
03/10/2025 06:35:28
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
03/10/2025 06:35:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24