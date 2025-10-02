Advertisement

لبنان

مأزق

Lebanon 24
02-10-2025
يواجه فريق نيابي مأزقاً لجهة الاستمرار في مقاطعة جلسات مجلس النواب، مع إحالة الموازنة العامة الى البرلمان، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
البرلمان

