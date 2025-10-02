Advertisement

لبنان

عون "لا يريد أن يكون طرفاً في الانتخابات"

Lebanon 24
02-10-2025 | 22:17
أبلغ رئيس الجمهوربة جوزاف عون، زوّاره أنه ليس معنيّاً بالانتخابات النيابية المقبلة. وروى انّ نائباً بارزاً من البقاع، زاره قبل مدّة، وسأله عمّا إذا كان ينوي دعم مرشحين للانتخابات النيابية المقبلة، وقال له مباشرة: مَن هي الشخصيات المسيحية التي تعتبرها الأقرب إليك من المرشحين.
فردّ عون، بأنه سمع الكثير من هذه المطالب، وأنه يشعر بأنّ مسؤوليّته تفرض عليه عدم الدخول في بازار الانتخابات النيابية، وأنه لا يريد أن يكون طرفاً فيها. وقال إنه ليس في وارد رعاية أو تشكيل كتلة نيابية خاصة، لأنه لا يفكّر في العمل السياسي بعد انتهاء ولايته، وفق ما جاء في" نداء الوطن".
اضافت: يتوقّع أن يزور لبنان في غضون أيام، وفد من مجموعة العمل الأميركيّة من أجل لبنان برئاسة إد غابريال، برفقة ستّة من أعضاء الكونغرس الأميركي، وسوف يركّزون اجتماعاتهم مع الفريق المعادي للمقاومة، على أن تصدر عنهم مواقف تدعو العهد والحكومة إلى تنفيذ برنامج نزع السلاح.
 
