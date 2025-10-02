28
o
بيروت
27
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
5
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عون "لا يريد أن يكون طرفاً في الانتخابات"
Lebanon 24
02-10-2025
|
22:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
أبلغ رئيس الجمهوربة
جوزاف عون
، زوّاره أنه ليس معنيّاً بالانتخابات النيابية المقبلة. وروى انّ نائباً بارزاً من
البقاع
، زاره قبل مدّة، وسأله عمّا إذا كان ينوي دعم مرشحين للانتخابات النيابية المقبلة، وقال له مباشرة: مَن هي الشخصيات
المسيحية
التي تعتبرها الأقرب إليك من المرشحين.
Advertisement
فردّ عون، بأنه سمع الكثير من هذه المطالب، وأنه يشعر بأنّ مسؤوليّته تفرض عليه عدم الدخول في بازار الانتخابات النيابية، وأنه لا يريد أن يكون طرفاً فيها. وقال إنه ليس في وارد رعاية أو تشكيل كتلة نيابية خاصة، لأنه لا يفكّر في العمل السياسي بعد انتهاء ولايته، وفق ما جاء في" نداء الوطن".
اضافت: يتوقّع أن يزور
لبنان
في غضون أيام، وفد من مجموعة العمل الأميركيّة من أجل لبنان برئاسة إد غابريال، برفقة ستّة من أعضاء
الكونغرس
الأميركي،
وسوف
يركّزون اجتماعاتهم مع الفريق المعادي للمقاومة، على أن تصدر عنهم مواقف تدعو
العهد
والحكومة إلى تنفيذ برنامج نزع السلاح.
مواضيع ذات صلة
"التيار" لا يريد الانتخابات
Lebanon 24
"التيار" لا يريد الانتخابات
03/10/2025 10:11:56
03/10/2025 10:11:56
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب أنطوان حبشي من مجلس النواب: ما يحصل اليوم خطير جدًّا ومن لا يريد إجراء الانتخابات لا يسمح لقانون معجّل مكرر أن يُطرح في المجلس النيابي كي يرى ماذا يريد الشعب
Lebanon 24
النائب أنطوان حبشي من مجلس النواب: ما يحصل اليوم خطير جدًّا ومن لا يريد إجراء الانتخابات لا يسمح لقانون معجّل مكرر أن يُطرح في المجلس النيابي كي يرى ماذا يريد الشعب
03/10/2025 10:11:56
03/10/2025 10:11:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هل فعلا تريد "القوات" ترشيح شيعة في الانتخابات؟
Lebanon 24
هل فعلا تريد "القوات" ترشيح شيعة في الانتخابات؟
03/10/2025 10:11:56
03/10/2025 10:11:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" لا يريد الاصطدام بالجيش ويتحضّر لمواجهة "قرار نزع السلاح"
Lebanon 24
"حزب الله" لا يريد الاصطدام بالجيش ويتحضّر لمواجهة "قرار نزع السلاح"
03/10/2025 10:11:56
03/10/2025 10:11:56
Lebanon 24
Lebanon 24
جوزاف عون
المسيحية
الكونغرس
البقاع
مسيحية
لبنان
العهد
مسيحي
تابع
قد يعجبك أيضاً
الدائرة 16 .. هل تفتح باب معركة رئاسة البرلمان؟
Lebanon 24
الدائرة 16 .. هل تفتح باب معركة رئاسة البرلمان؟
03:00 | 2025-10-03
03/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموسم المنتظر يبدأ الآن.. لكنه يواجه تحديات قاسية
Lebanon 24
الموسم المنتظر يبدأ الآن.. لكنه يواجه تحديات قاسية
02:30 | 2025-10-03
03/10/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
متى يحذر من تهميش دور المغتربين في العملية الانتخابية
Lebanon 24
متى يحذر من تهميش دور المغتربين في العملية الانتخابية
02:49 | 2025-10-03
03/10/2025 02:49:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ادّعى تسهيل إنجاز معاملات جمركية.. منتحل صفة رسمية بقبضة أمن الدولة
Lebanon 24
ادّعى تسهيل إنجاز معاملات جمركية.. منتحل صفة رسمية بقبضة أمن الدولة
02:42 | 2025-10-03
03/10/2025 02:42:52
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
انخفاض في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
02:20 | 2025-10-03
03/10/2025 02:20:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سنشهد أولى ثلوج الموسم.. منخفض جوي قد يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
سنشهد أولى ثلوج الموسم.. منخفض جوي قد يضرب لبنان في هذا الموعد
03:45 | 2025-10-02
02/10/2025 03:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تصريحات مسيئة لترامب.. دولة عربية تنهي مهام سفيرها في بيروت (فيديو)
Lebanon 24
بعد تصريحات مسيئة لترامب.. دولة عربية تنهي مهام سفيرها في بيروت (فيديو)
09:44 | 2025-10-02
02/10/2025 09:44:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة مُقدّمة برامج شابة... هذا ما نشرته قبل ساعات من رحيلها (صورة)
Lebanon 24
وفاة مُقدّمة برامج شابة... هذا ما نشرته قبل ساعات من رحيلها (صورة)
12:24 | 2025-10-02
02/10/2025 12:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع أميركي يكشف: حزب الله يعيش أزمة "وجودية"
Lebanon 24
موقع أميركي يكشف: حزب الله يعيش أزمة "وجودية"
10:30 | 2025-10-02
02/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تشتعل الحرب في المنطقة بعد نهايتها في غزة؟
Lebanon 24
هل تشتعل الحرب في المنطقة بعد نهايتها في غزة؟
10:00 | 2025-10-02
02/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:00 | 2025-10-03
الدائرة 16 .. هل تفتح باب معركة رئاسة البرلمان؟
02:30 | 2025-10-03
الموسم المنتظر يبدأ الآن.. لكنه يواجه تحديات قاسية
02:49 | 2025-10-03
متى يحذر من تهميش دور المغتربين في العملية الانتخابية
02:42 | 2025-10-03
ادّعى تسهيل إنجاز معاملات جمركية.. منتحل صفة رسمية بقبضة أمن الدولة
02:20 | 2025-10-03
انخفاض في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
02:15 | 2025-10-03
جولة لعون على مراكز الهيئات الرقابية: العدالة البطيئة ليست عدالة
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
03/10/2025 10:11:56
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
03/10/2025 10:11:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
03/10/2025 10:11:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24