عون "لا يريد أن يكون طرفاً في الانتخابات"

أبلغ رئيس الجمهوربة ، زوّاره أنه ليس معنيّاً بالانتخابات النيابية المقبلة. وروى انّ نائباً بارزاً من ، زاره قبل مدّة، وسأله عمّا إذا كان ينوي دعم مرشحين للانتخابات النيابية المقبلة، وقال له مباشرة: مَن هي الشخصيات التي تعتبرها الأقرب إليك من المرشحين.

Advertisement

فردّ عون، بأنه سمع الكثير من هذه المطالب، وأنه يشعر بأنّ مسؤوليّته تفرض عليه عدم الدخول في بازار الانتخابات النيابية، وأنه لا يريد أن يكون طرفاً فيها. وقال إنه ليس في وارد رعاية أو تشكيل كتلة نيابية خاصة، لأنه لا يفكّر في العمل السياسي بعد انتهاء ولايته، وفق ما جاء في" نداء الوطن".

اضافت: يتوقّع أن يزور في غضون أيام، وفد من مجموعة العمل الأميركيّة من أجل لبنان برئاسة إد غابريال، برفقة ستّة من أعضاء الأميركي، يركّزون اجتماعاتهم مع الفريق المعادي للمقاومة، على أن تصدر عنهم مواقف تدعو والحكومة إلى تنفيذ برنامج نزع السلاح.