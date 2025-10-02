بري يقفل باب تعديل قانون الانتخاب: لا يتقدم عليه إلا الإنجيل والقرآن

Advertisement

بعدما اتضحت مقاربة الأفرقاء لمسألة أصوات المغتربين، تبرز لعبة الأرقام على السطح، إذ يتم تعامل الكتل والأحزاب والمستقلين مع الدياسبورا الناشطة في أربع رياح الأرض من منظار حجز هذا المقعد أو ذاك، بعيدا من تمثيل المنتشرين والوقوف على مشكلاتهم، ولا سيما أن أكثرهم غادر البلد نتيجة شريط طويل من السياسات الخاطئة.معارضو تعديل القانون النافذ، من حركة "أمل" و" " إلى " " ومجموعة من النواب المستقلين الذين لا يقدرون على مواجهة ماكينات حزبيه في الخارج، يرون كلهم أن من الأسلم لهم الاكتفاء بانتخاب النواب الستة.في المقابل، يقاتل أنصار التعديل لإفساح المجال أمام كل المغتربين في الاقتراع للنواب الـ128، وقد بات من الصعب تحقيقه بعد الجدار الذي رفعه في وجههم، لأن التعديل لا يكون بحسب الأهواء والمصالح الانتخابية "ولا أحد يكترث بالمغتربين من كل الطوائف أكثر مني، وأشيد بدورهم الوطني في حماية ".ويقول لسان حاله لـ" ": "أنتم من وافقتم على الدائرة الـ 16 فتحمّلوا مسؤولياتكم". وبعد انسداد الأفق أمام اللجنة الفرعية لمناقشة قانون الانتخاب وصعوبة تعديله، أخذت كتل ونواب بالقول أن لا مهرب من القانون الحالي، ولا سيما أن أحمد الحجار تعهد بإجراء الاستحقاق بموجب القانون الموجود أمامه، وهذا ما أبلغه إلى الرئيس نواف سلام عن استعداد الوزارة لإتمام الاستحقاق والتعاون مع والمغتربين.ويسجل الرئيس جوزاف عون عدم رغبته في السير بخيار التمديد، إذ سيكون الأمر نقطة سلبية حيال استحقاق من هذا النوع في السنة الأولى من ولايته. ويترك لأعضاء الحكومة والبرلمان بت القانون الحالي وتعديله أو الإبقاء عليه وضرورة تطبيقه. ولا يقصّر معاون بري النائب خليل في كل اتصالاته في التشديد على حرص "الثنائي" على إجراء الانتخابات في موعدها.وسيرتب السير بالقانون الحالي عدم تسجيل أعداد كبيرة من المغتربين في الخارج، لأن ثمة مجموعات من الناخبين سيتم تحضيرها من اليوم، ولا سيما الحزبيين منهم، للاقتراع في دوائرهم، طمعا بالأصوات التفضيلية الذهبية.لم يأت موقف بري وتمسكه بالقانون من فراغ، لأن "الثنائي" يعرف سلفا أنه غير قادر على القيام بحملات انتخابية في أكثر من دولة، علما أن جمهوره في بنت جبيل على سبيل المثال لا تختلف خياراته عن المغتربين في ميتشيغنالأميركية. ويعمل المكون الشيعي للحفاظ على مقاعده ال 27 لينال العلامة الكاملة في هذا الاستحقاق. ولا شك في أن حصر الاغتراب بالنواب الستة سيؤثر سلبا بحسب أكثر من قراءة انتخابية على مقاعد نحو 15 نائبا، أكثرهم من "التغييريين" الذين سيواجهون بدورهم معارك قاسية من كتل حزبية أخذت تعدّ لهم العدة "لتشليحهم" مقاعدهم في أكثر من دائرة.