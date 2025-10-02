"المقاطعون" يسجلون هدفا في مرمى "فرعية قانون الانتخاب"

Advertisement

كتب كبريال مراد في" نداء الوطن": بغياب النائبين عدوان وسامي الجميّل، التأمت فرعية قانون الانتخاب برئاسة مجلس النواب الياس بو صعب، وبحضور وزيري الداخلية والخارجية. "نداء الوطن" سألت النائب "المقاطع" جورج عدوان عن موقفه في ضوء نتيجة اجتماع اللجنة فاكتفى بالقول: "إن الانتخابات النيابية في موعدها، ولتتم العودة إلى الهيئة العامة لتطبيق القانون الانتخابي النافذ". أما أجواء حزب " " فتعتبر أن "ما يحصل هو استمرار للتمييع لمحاصرة حق المغتربين بالاقتراع لـ 128 نائبًا في دوائرهم في ، والمطلوب تطبيق النظام الداخلي بوضع اقتراح القانون المعجّل المكرّر حول المغتربين على جدول أعمال الهيئة العامة، لتناقش بصفة العجلة. فإذا ارتأت الأكثرية أن لا صفة عجلة للاقتراح، تتم إحالته إلى اللجان. ولا يعقل أن تتم إحالة قانون معجّل إلى اللجان، قبل عرضه على الهيئة العامة. وهذه النقطة غير قابلة للتفاوض". بو صعب الذي يحسن "التمريك"، أعلن أن الجلسة "بدأت بمناقشة اقتراحات تتعلّق بإنشاء مجلس الشيوخ خارج القيد الطائفي"، وأوضح أنه "طلب من الزملاء عدم متابعة جدول الأعمال بشكل كامل في هذا الاجتماع، والتركيز على الاستماع إلى ما يقدّمه ". في غضون ذلك، وفي ضوء ما آلت إليه الأوضاع، تعتبر الجهات ، أنها حققت انتصارًا جديدًا، وأنها سجّلت هدفًا في مرمى اللجنة الفرعية، بعد الهدف الأول في الجلسة التشريعية، فنجحت مرة جديدة بتعليق العمل... والاتجاه إلى التفاوض. بناء على ما تقدّم، من الطبيعي أن تكون المواقف على حالها، قبل بدء التفاوض. فكلّ طرف يسعى لتحسين شروطه ولاءاته قبل الانخراط في الكلام السياسي. مع أن خطوط التواصل فتحت بعد جلسة اللجنة الفرعية، بين مكوّنات الفريق الواحد، لتحديد الآراء والتوجّهات، تمهيدًا للاستماع إلى ما سيقوله بو صعب في الأيام المقبلة، وهو العامل على التحرّك بين طرفي النزاع. علمًا أن البعض يتحدّث عن عامل الوقت، وسعي الجميع إلى اللعب "على حافة الهاوية"، بمعنى عدم التنازل، إن حصل، إلّا في اللحظات الأخيرة.