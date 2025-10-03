Advertisement

لبنان

عبدالله: أقساط المدارس والجامعات الخاصة تعيد مفهوم طبقية التعليم

Lebanon 24
03-10-2025
إعتبر النائب بلال عبدالله أن "أقساط المدارس والجامعات الخاصة تخرج عن سيطرة اي ضوابط وتعيد مفهوم طبقية التعليم، مقارنة مع قصور التقديمات التربوية للحكومة وضعف الرقابة الرسمية على هذه الأقساط".
وعلى منصة "إكس"، أشار عبداالله إلى أنه "لمن لا يعلم، هذه المؤسسات معفاة من ضريبة الدخل. آن الأوان لصياغة سياسة تربوية وطنية ترتكز على حق الناس بالتعليم".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24