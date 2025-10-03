عبدالله: أقساط المدارس والجامعات الخاصة تعيد مفهوم طبقية التعليم

Advertisement

إعتبر النائب أن "أقساط المدارس والجامعات الخاصة تخرج عن سيطرة اي ضوابط وتعيد مفهوم طبقية التعليم، مقارنة مع قصور التقديمات التربوية للحكومة وضعف الرقابة الرسمية على هذه الأقساط".وعلى منصة "إكس"، أشار عبداالله إلى أنه "لمن لا يعلم، هذه المؤسسات معفاة من ضريبة الدخل. آن الأوان لصياغة سياسة تربوية وطنية ترتكز على حق الناس بالتعليم".