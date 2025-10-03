متى يحذر من تهميش دور المغتربين في العملية الانتخابية

شدد النائب نزيه متى على أن "مجلس النواب هو الجهة الصالحة لتقرير صفة العجلة لأي اقتراح قانون، وليس وحده"، معتبراً أن " يتصرّف أحياناً كرئيس للنواب وليس كرئيس للمجلس، في حين أن القرار يعود إلى المجلس مجتمعًا".

Advertisement



وفي حديث مع "صوت كل "، أشار متى إلى وجود "محاولة لتهميش دور المغتربين في العملية ، على الرغم من أن وجودهم يُشكّل عاملاً مؤثراً في التوازنات السياسية"، معتبراً أن "القول بعدم تكافؤ الفرص في بلاد الانتشار ذريعة غير واقعية".



وردّاً على الاتهامات التي طالت بعض الكتل النيابية بالسعي إلى تعطيل الانتخابات، قال متى: "دعوا مجلس النواب ينعقد، وليُطرح الاقتراح أمام النواب، وسنرى من يعطل ومن يضع شروطًا تعجيزية".



وبخصوص زيارة إلى ، رأى متى أن "هذه اللقاءات لا تُغني عن تنفيذ القرارات الحكومية الصادرة في آب الماضي بشأن حصرية السلاح بيد الدولة"، مشدداً على أن " تأخّر كثيرًا في الالتزام بهذه القرارات".