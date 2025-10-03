Advertisement

لبنان

متى يحذر من تهميش دور المغتربين في العملية الانتخابية

Lebanon 24
03-10-2025 | 02:49
شدد النائب نزيه متى على أن "مجلس النواب هو الجهة الصالحة لتقرير صفة العجلة لأي اقتراح قانون، وليس الرئيس نبيه بري وحده"، معتبراً أن "بري يتصرّف أحياناً كرئيس للنواب وليس كرئيس للمجلس، في حين أن القرار يعود إلى المجلس مجتمعًا".
وفي حديث مع "صوت كل لبنان"، أشار متى إلى وجود "محاولة لتهميش دور المغتربين في العملية الانتخابية، على الرغم من أن وجودهم يُشكّل عاملاً مؤثراً في التوازنات السياسية"، معتبراً أن "القول بعدم تكافؤ الفرص في بلاد الانتشار ذريعة غير واقعية".

وردّاً على الاتهامات التي طالت بعض الكتل النيابية بالسعي إلى تعطيل الانتخابات، قال متى: "دعوا مجلس النواب ينعقد، وليُطرح الاقتراح أمام النواب، وسنرى من يعطل ومن يضع شروطًا تعجيزية".

وبخصوص زيارة النائب محمد رعد إلى قصر بعبدا، رأى متى أن "هذه اللقاءات لا تُغني عن تنفيذ القرارات الحكومية الصادرة في آب الماضي بشأن حصرية السلاح بيد الدولة"، مشدداً على أن "حزب الله تأخّر كثيرًا في الالتزام بهذه القرارات".
