برعاية وزير الإعلام.. جوزف عبيد يوقّع "بنت حلال" في عمشيت

برعاية الدكتور بول ممثَّلًا بالمديرة العامة لـ"تلفزيون " الدكتورة اليسار ندّاف ، وقّع العميد الركن المتقاعد عبيد كتابه الجديد "بنت حلال" في صالة السيدة – عمشيت، بحضور رسمي وشعبي تقدّمه ممثلو وزيري الدفاع والداخلية، ، النائب سيمون أبي ، وشخصيات سياسية، بلدية، دينية وثقافية.عبيد شكر الوزير مرقص على الرعاية، وأثنى على جهود ندّاف في إعادة النهوض بـ"تلفزيون لبنان"، متمنيًا لها التوفيق، كما سلّمها نسخة من أعماله السابقة ونصًا لحلقة تلفزيونية عن حياة القديس كارلو أكوتيس، أن تُعرض قريبًا عبر الشاشة الوطنية.من جهتها، أكدت ندّاف أن "أجمل هدية للتلفزيون هي هذا النص عن حياة القديس كارلو أكوتيس"، مشددة على دعم المؤسسة الإعلامية الرسمية في عهد الرئيس ، ومعلنة مكانتها ودورها الجامع على الساحة الوطنية.