لبنان

برعاية وزير الإعلام.. جوزف عبيد يوقّع "بنت حلال" في عمشيت

Lebanon 24
03-10-2025 | 04:38
Doc-P-1424719-638950886607200313.png
Doc-P-1424719-638950886607200313.png photos 0
برعاية وزير الإعلام الدكتور بول مرقص ممثَّلًا بالمديرة العامة لـ"تلفزيون لبنان" الدكتورة اليسار ندّاف جعجع، وقّع العميد الركن المتقاعد جوزف عبيد كتابه الجديد "بنت حلال" في صالة كنيسة السيدة – عمشيت، بحضور رسمي وشعبي تقدّمه ممثلو وزيري الدفاع والداخلية، قائد الجيش، النائب سيمون أبي رميا، وشخصيات سياسية، بلدية، دينية وثقافية.
عبيد شكر الوزير مرقص على الرعاية، وأثنى على جهود ندّاف في إعادة النهوض بـ"تلفزيون لبنان"، متمنيًا لها التوفيق، كما سلّمها نسخة من أعماله السابقة ونصًا لحلقة تلفزيونية عن حياة القديس كارلو أكوتيس، على أمل أن تُعرض قريبًا عبر الشاشة الوطنية.

من جهتها، أكدت ندّاف أن "أجمل هدية للتلفزيون هي هذا النص عن حياة القديس كارلو أكوتيس"، مشددة على دعم المؤسسة الإعلامية الرسمية في عهد الرئيس جوزاف عون، ومعلنة العزم على استعادة مكانتها ودورها الجامع على الساحة الوطنية.
