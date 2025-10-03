30
لبنان
برعاية وزير الإعلام.. جوزف عبيد يوقّع "بنت حلال" في عمشيت
Lebanon 24
03-10-2025
|
04:38
A-
A+
برعاية
وزير الإعلام
الدكتور بول
مرقص
ممثَّلًا بالمديرة العامة لـ"تلفزيون
لبنان
" الدكتورة اليسار ندّاف
جعجع
، وقّع العميد الركن المتقاعد
جوزف
عبيد كتابه الجديد "بنت حلال" في صالة
كنيسة
السيدة – عمشيت، بحضور رسمي وشعبي تقدّمه ممثلو وزيري الدفاع والداخلية،
قائد الجيش
، النائب سيمون أبي
رميا
، وشخصيات سياسية، بلدية، دينية وثقافية.
عبيد شكر الوزير مرقص على الرعاية، وأثنى على جهود ندّاف في إعادة النهوض بـ"تلفزيون لبنان"، متمنيًا لها التوفيق، كما سلّمها نسخة من أعماله السابقة ونصًا لحلقة تلفزيونية عن حياة القديس كارلو أكوتيس،
على أمل
أن تُعرض قريبًا عبر الشاشة الوطنية.
من جهتها، أكدت ندّاف أن "أجمل هدية للتلفزيون هي هذا النص عن حياة القديس كارلو أكوتيس"، مشددة على دعم المؤسسة الإعلامية الرسمية في عهد الرئيس
جوزاف عون
، ومعلنة
العزم
على استعادة
مكانتها ودورها الجامع على الساحة الوطنية.
"أبغض الحلال".. هذا سيناريو "تسوية لبنان" بـ"توقيع أميركي"
Lebanon 24
"أبغض الحلال".. هذا سيناريو "تسوية لبنان" بـ"توقيع أميركي"
03/10/2025 13:22:34
03/10/2025 13:22:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس جوزف عون لـ"الحدث": حصرية السلاح ستتحقق رغم الصعوبات والعوائق
Lebanon 24
الرئيس جوزف عون لـ"الحدث": حصرية السلاح ستتحقق رغم الصعوبات والعوائق
03/10/2025 13:22:34
03/10/2025 13:22:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا بتجوز بحلال ربنا".. البلوغر الشهيرة تتحدث عن زيجاتها بعد الفيديوهات المُسربة لها (صور)
Lebanon 24
"أنا بتجوز بحلال ربنا".. البلوغر الشهيرة تتحدث عن زيجاتها بعد الفيديوهات المُسربة لها (صور)
03/10/2025 13:22:34
03/10/2025 13:22:34
Lebanon 24
Lebanon 24
برعاية وزير الاعلام.. "الموركس دور" أطلق احتفالات اليوبيل الفضي
Lebanon 24
برعاية وزير الاعلام.. "الموركس دور" أطلق احتفالات اليوبيل الفضي
03/10/2025 13:22:34
03/10/2025 13:22:34
Lebanon 24
Lebanon 24
إنجاز جديد.. الإبداع اللبناني يحجز المراكز الأولى في أميركا
Lebanon 24
إنجاز جديد.. الإبداع اللبناني يحجز المراكز الأولى في أميركا
05:30 | 2025-10-03
03/10/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفتي الهرمل: المقاومة صانت لبنان
Lebanon 24
مفتي الهرمل: المقاومة صانت لبنان
06:19 | 2025-10-03
03/10/2025 06:19:20
Lebanon 24
Lebanon 24
كركي يكشف نتائج التحقيقات التي تجريها إدارة الضمان في مكتب بتغرين
Lebanon 24
كركي يكشف نتائج التحقيقات التي تجريها إدارة الضمان في مكتب بتغرين
06:16 | 2025-10-03
03/10/2025 06:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
المفتي قبلان حيا مواقف البطريرك الراعي: تؤكد أن لبنان عائلة وطنية وأخلاقية واحدة
Lebanon 24
المفتي قبلان حيا مواقف البطريرك الراعي: تؤكد أن لبنان عائلة وطنية وأخلاقية واحدة
06:04 | 2025-10-03
03/10/2025 06:04:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مراقبو الاقتصاد واصلوا مداهماتهم جنوباً.. وتسطير 5 محاضر ضبط بحق المخالفين
Lebanon 24
مراقبو الاقتصاد واصلوا مداهماتهم جنوباً.. وتسطير 5 محاضر ضبط بحق المخالفين
06:02 | 2025-10-03
03/10/2025 06:02:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تصريحات مسيئة لترامب.. دولة عربية تنهي مهام سفيرها في بيروت (فيديو)
Lebanon 24
بعد تصريحات مسيئة لترامب.. دولة عربية تنهي مهام سفيرها في بيروت (فيديو)
09:44 | 2025-10-02
02/10/2025 09:44:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة مُقدّمة برامج شابة... هذا ما نشرته قبل ساعات من رحيلها (صورة)
Lebanon 24
وفاة مُقدّمة برامج شابة... هذا ما نشرته قبل ساعات من رحيلها (صورة)
12:24 | 2025-10-02
02/10/2025 12:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع أميركي يكشف: حزب الله يعيش أزمة "وجودية"
Lebanon 24
موقع أميركي يكشف: حزب الله يعيش أزمة "وجودية"
10:30 | 2025-10-02
02/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أهداف جديدة لإسرائيل في جنوب لبنان.. على ماذا يُركّز "حزب الله" حاليّاً؟
Lebanon 24
أهداف جديدة لإسرائيل في جنوب لبنان.. على ماذا يُركّز "حزب الله" حاليّاً؟
13:00 | 2025-10-02
02/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تشتعل الحرب في المنطقة بعد نهايتها في غزة؟
Lebanon 24
هل تشتعل الحرب في المنطقة بعد نهايتها في غزة؟
10:00 | 2025-10-02
02/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
05:30 | 2025-10-03
إنجاز جديد.. الإبداع اللبناني يحجز المراكز الأولى في أميركا
06:19 | 2025-10-03
مفتي الهرمل: المقاومة صانت لبنان
06:16 | 2025-10-03
كركي يكشف نتائج التحقيقات التي تجريها إدارة الضمان في مكتب بتغرين
06:04 | 2025-10-03
المفتي قبلان حيا مواقف البطريرك الراعي: تؤكد أن لبنان عائلة وطنية وأخلاقية واحدة
06:02 | 2025-10-03
مراقبو الاقتصاد واصلوا مداهماتهم جنوباً.. وتسطير 5 محاضر ضبط بحق المخالفين
06:00 | 2025-10-03
جابر ومكي وحيدر أطلقوا "بوابة الدفع الالكتروني"
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
03/10/2025 13:22:34
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
03/10/2025 13:22:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
03/10/2025 13:22:34
Lebanon 24
Lebanon 24
