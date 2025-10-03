Advertisement

لبنان

بسبب أعمال التزفيت والتأهيل.. هذه الطرقات مقطوعة في محافظتي بيروت وجبل لبنان

Lebanon 24
03-10-2025 | 05:06
A-
A+
Doc-P-1424727-638950901566720347.jpg
Doc-P-1424727-638950901566720347.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

"ستقوم شركات متعهّدة بتنفيذ أعمال تزفيت وتأهيل في عدّة مناطق من محافظتي بيروت وجبل لبنان، وذلك وفق للتالي:
Advertisement

في مستديرة الكولا ستُنفَّذ أعمال تزفيت للطبقة الثانية في الجزء الغربي من المستديرة، بتاريخي 4و5-10-2025، ستؤدي هذه الأعمال إلى منع وقوف السيّارات ومنع مرور السير في المحلّة المذكورة، طيلة فترة الأشغال.
على الطريق الممتدّة من أنفاق الأوزاعي حتى دوّار السمكة – المسلك الشرقي (منطقة الأوزاعي)، ستُنفَّذ أعمال تزفيت وتأهيل على مدى ثلاثة أيام، وذلك بتواريخ 4و5و6-10-2025، حيث سيتم منع مرور السير على مسرب واحد من الساعة 11,00 لغاية انتهاء الأعمال. ستؤدي هذه الأشغال إلى تضييق الطريق، وحصر حركة المرور بمسرب واحد، مع إمكانية تحويل السير إلى الطرقات الداخلية المجاورة في بعض الأوقات.
في منطقة مستشفى الجعيتاوي – الأشرفية ستُنفَّذ أعمال تزفيت في الساحة التي تربط بين شوارع المستشفى اللبناني، مار لويس، والقبيّات، وذلك بتاريخ 4-10-2025، اعتبارًا من الساعة 6,00 صباحًا وحتى الانتهاء من الأشغال. ستؤدي هذه الأعمال إلى منع مرور السير في المنطقة المذكورة، وتحويل السير القادم من منطقة الرميل باتجاه الجعيتاوي ليتّجه يمينًا نحو كنيسة الأرمن أو يسارًا باتجاه مساكن الضبّاط – ثكنة محمد ناصر والطرقات الفرعيّة المجاورة.
يُرجى من المواطنين الكِرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، تسهيلًا لحركة المرور".
 
 
مواضيع ذات صلة
الخير يشرف على أعمال تزفيت لتحسين الطرقات في المنية
lebanon 24
03/10/2025 16:13:12 Lebanon 24 Lebanon 24
خليفة يبدأ عمله على رأس مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان باجتماعات تطويرية
lebanon 24
03/10/2025 16:13:12 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الرميلة باتجاه الاولي صيدا بسبب اعمال تزفيت
lebanon 24
03/10/2025 16:13:12 Lebanon 24 Lebanon 24
فتح باب الترشّح لرئيسي مجلس إدارة مدير عام مياه بيروت وجبل لبنان ومياه البقاع
lebanon 24
03/10/2025 16:13:12 Lebanon 24 Lebanon 24

مستشفى اللبناني

شعبة العلاقات

على الطريق

محمد ناصر

الأوزاعي

الأشرفية

الرميل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:00 | 2025-10-03
08:44 | 2025-10-03
08:34 | 2025-10-03
08:33 | 2025-10-03
08:29 | 2025-10-03
08:21 | 2025-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24