بسبب أعمال التزفيت والتأهيل.. هذه الطرقات مقطوعة في محافظتي بيروت وجبل لبنان

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:"ستقوم شركات متعهّدة بتنفيذ أعمال تزفيت وتأهيل في عدّة مناطق من محافظتي وجبل ، وذلك وفق للتالي:في مستديرة الكولا ستُنفَّذ أعمال تزفيت للطبقة الثانية في الجزء من المستديرة، بتاريخي 4و5-10-2025، ستؤدي هذه الأعمال إلى منع وقوف السيّارات ومنع مرور السير في المحلّة المذكورة، طيلة فترة الأشغال.الممتدّة من أنفاق حتى دوّار السمكة – المسلك الشرقي (منطقة الأوزاعي)، ستُنفَّذ أعمال تزفيت وتأهيل على مدى ثلاثة أيام، وذلك بتواريخ 4و5و6-10-2025، حيث سيتم منع مرور السير على مسرب واحد من الساعة 11,00 لغاية انتهاء الأعمال. ستؤدي هذه الأشغال إلى تضييق الطريق، وحصر حركة المرور بمسرب واحد، مع إمكانية تحويل السير إلى الطرقات الداخلية المجاورة في بعض الأوقات.في منطقة مستشفى الجعيتاوي – ستُنفَّذ أعمال تزفيت في الساحة التي تربط بين شوارع المستشفى اللبناني، مار لويس، والقبيّات، وذلك بتاريخ 4-10-2025، اعتبارًا من الساعة 6,00 صباحًا وحتى الانتهاء من الأشغال. ستؤدي هذه الأعمال إلى منع مرور السير في المنطقة المذكورة، وتحويل السير القادم من منطقة باتجاه الجعيتاوي ليتّجه يمينًا نحو الأرمن أو يسارًا باتجاه مساكن الضبّاط – ثكنة والطرقات الفرعيّة المجاورة.يُرجى من المواطنين الكِرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، تسهيلًا لحركة المرور".