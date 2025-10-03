حجازي: لوطن يحكمه الدستور ولا يسمح بالتطاول على رئاسة الحكومة

Advertisement

عقد في دار الفتوى في راشيا اللقاء العلمي العلمائي برئاسة مفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق حجازي وحضور العلماء وجرى عرض الاوضاع في .وشدد المفتي حجازي على "ضرورة توحيد الجهود من أجل إعادة الوطن للمسار الصحيح بتطبيق وتنفيذ خطاب القسم بعد سنوات من تغييب منطق حساب الدويلات والمليشيات".وطالب المسؤولين "بالتعامل مع قضية الوطن بمنطق المسؤول لا بمنطق الكيدية والحزبية".وأشاد حجازي "بالمواقف العربية والغربية التي وقفت مع رئيس الحكومة وبخاصة في ،مما أرسل رسائل واضحة لمن يعنيهم الأمر بعدم السماح لأي يكن أن تكون له أجندات مشبوهة لضرب استقرار الوطن ووحدته".وشدد العلماء على "عدم السماح بالتطاول على رئاسة الحكومة ،لأن في ذلك انتهاكا للدستور وخروجا عن القانون ،وعلى أن يأخذ مجراه بحزم وصرامة ،فمقام رئيس الحكومة من مقام كل اللبنانيين".كما تخوفوا "مما جرى مؤخرا في لبنان" ،معتبرين أن" ذلك مرفوض لأن فيه محاولة لتطلعات البعض بإحياء المحاور الخارجية في لبنان" ، محذرين من "وجود فلول النظام السوري البائد في لبنان وقيامهم بالتنسيق مع وبعض الأطراف في لبنان للتدخل في الشأن السوري ،وعلى الدولة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه ذلك" ،وطالب العلماء "بالوقوف مع قضية غزة بعد سنوات من الإجرام الصهيوني بحقها ، بخاصة وأن الأسطول الذي قارب الوصول لغزة يعاني من اختطاف العدو الصهويني له وخشيته من تعرضه للأذى "، معتبرين أن "قضية فلسطين قضية أمة والأمة لا تموت".وختم العلماء" بضروة إطلاق سراح المعتلقين الإسلاميين من السجون ،والعمل على تحريك ملف المختطفين في لمعرفة مصيرهم وطمأنة أهلهم".وأعلن حجازي " إقامة احتفال كبير بمناسبة المولد النبوي الشريف غدا السبت السابعة مساء في قاعة الدار البيضاء خربة روحا راشيا ، حمى الله لبنان من كيد الكادين".